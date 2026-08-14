Birkenstock-Großaktionär L Catterton trennt sich von Aktienpaket

München, 14. ⁠Aug (Reuters) - Birkenstock-Großaktionär L Catterton nutzt den Kurssprung der Aktie des deutschen Sandalenherstellers zum Verkauf eines großen Aktienpakets. Der Finanzinvestor, hinter dem der französische Milliardär Bernard ‌Arnault und der Luxuskonzern LVMH stehen, warf am Donnerstagabend Birkenstock-Aktien für eine Milliarde Dollar auf den ⁠Markt. Die ⁠Investmentbank JPMorgan soll sie über Nacht bei institutionellen Anlegern platzieren. Birkenstock kündigte an, selbst Aktien für bis zu 500 Millionen Dollar zu kaufen und danach einzuziehen.

Die Birkenstock-Aktie war am Donnerstag an ‌der New Yorker Börse um zwölf ‌Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen angesichts der starken Nachfrage seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben hatte. ⁠Nachbörslich gaben die Papiere 3,7 Prozent auf 39,50 Dollar ‌nach.

L Catterton hält nach ⁠LSEG-Daten bisher noch 54 Prozent an Birkenstock. Rechnerisch entspricht das Volumen der Platzierung knapp einem Viertel der Beteiligung, sodass der Finanzinvestor sich ‌auf einen Minderheitsanteil von ⁠rund 40 Prozent zurückziehen ⁠könnte. Arnault selbst hält über seine Familienholding Financiere Agache 5,6 Prozent. L Catterton hat seit dem Börsengang von Birkenstock im Oktober 2023 jedes Jahr im Sommer ein größeres Aktienpaket verkauft: 2024 für 756 Millionen Dollar, 2025 für 941 Millionen Dollar.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)