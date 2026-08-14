Bundesnetzagentur schlägt neue Verzinsung für Gasnetze vor

Düsseldorf, 14. ⁠Aug (Reuters) - Die Bundesnetzagentur will die Verzinsung für Investitionen in die deutschen Gasnetze neu regeln und hat dazu einen Entwurf vorgelegt. Künftig soll das in den Netzen gebundene Kapital pauschal mit 3,76 Prozent verzinst werden, ‌teilte die Behörde am Freitag mit. Der darin enthaltene Eigenkapitalzinssatz steige auf 5,76 Prozent von bislang 5,07 Prozent. "Unser Ziel ist es, eine ⁠angemessene Verzinsung ⁠festzulegen, damit Investitionen in die Gasnetze finanzierbar und für Kapitalgeber attraktiv bleiben", sagte Behördenchef Klaus Müller. "Gleichzeitig wollen wir die Verbraucher vor überhöhten Entgelten schützen."

Grundlage ist die sogenannte WACC-Rate(Weighted Average Cost of Capital). Sie gibt an, wie die Betreiber das für den Betrieb notwendige ‌Vermögen verzinsen dürfen. Diese Verzinsung ist ein ‌Bestandteil der Netzentgelte, die Verbraucher über ihre Gasrechnung bezahlen. Die neue Regelung soll ab 2028 gelten. Sie geht von einer Finanzierung durch 40 Prozent ⁠Eigenkapital und 60 Prozent Fremdkapital aus. Der Entwurf sieht einen Zinssatz ‌für das Eigenkapital von 5,76 Prozent ⁠vor Steuern und für das Fremdkapital von 2,43 Prozent vor.

Die Behörde begründete die methodischen Anpassungen unter anderem mit der Zinswende seit 2022. Der neue Eigenkapitalzinssatz von 5,76 Prozent sei ‌nur bedingt mit dem bisherigen Wert ⁠von 5,07 Prozent vergleichbar, teilten ⁠die Bonner mit. Grund dafür sei eine gesetzlich beschlossene schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer ab 2028.

Die neuen Sätze sollen für die Gasverteiler- und Fernleitungsnetzbetreiber gelten. Das sind rund 800 Unternehmen in Deutschland. Sie gelten nicht für Wasserstoff- oder Stromnetze. Deren Kapitalverzinsungssätze will der Regulierer 2027 festlegen. Der Entwurf werde nun bis Mitte September zur Diskussion gestellt. Die endgültige Festlegung sei Ende 2026 geplant.

(Bericht von ⁠Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)