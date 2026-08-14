Chemie und Pharma treiben Schweizer Wirtschaftswachstum an

Zürich, ⁠14. Aug (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist dank des Industriesektors, ‌vor allem der Chemie- und Pharmabranche, im ⁠zweiten ⁠Quartal stark gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent gegenüber dem ‌Vorquartal, wie das ‌Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag auf ⁠Basis einer Schnellschätzung mitteilte. ‌Im ersten ⁠Quartal war die Schweizer Wirtschaft um Sportevents bereinigt um ‌0,4 ⁠Prozent gewachsen.

(Bericht ⁠von Marleen Käsebier und Orest Dovhan. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)