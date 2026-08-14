Chemie und Pharma treiben Schweizer Wirtschaftswachstum an
Reuters · Uhr
Zürich, 14. Aug (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist dank des Industriesektors, vor allem der Chemie- und Pharmabranche, im zweiten Quartal stark gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag auf Basis einer Schnellschätzung mitteilte. Im ersten Quartal war die Schweizer Wirtschaft um Sportevents bereinigt um 0,4 Prozent gewachsen.
(Bericht von Marleen Käsebier und Orest Dovhan. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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