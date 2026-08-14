Frankfurt, ⁠14. Aug (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Der Leitindex ging am Donnerstag kaum ‌verändert bei 26.299 Punkten aus dem Handel. Nach der Rekordjagd setze bei einigen Anlegern ⁠Höhenangst ⁠ein und fehlende positive Handelsimpulse führten zu Gewinnmitnahmen, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Starke Konzernbilanzen und nachlassende Inflationssorgen sorgten aber für eine grundsätzlich gute ‌Stimmung an den Finanzmärkten. An ‌der Wall Street kletterte der S&P 500 auf ein Rekordhoch. Auch die übrigen Indizes ⁠legten zu.

Zum Wochenschluss werden vor allem Konjunkturdaten ‌unter die Lupe genommen. ⁠Unter anderem stehen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt und zum Arbeitsmarkt im Euroraum im zweiten Quartal an. In den USA ‌blicken Börsianer auf ⁠die Einzelhandelsumsätze für Juli. ⁠Die US-Einzelhändler sind voraussichtlich mit einem kleinen Umsatzplus ins Jahr gestartet.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 26.299,74

EuroStoxx50 6.545,47

EuroStoxx50-Future 6.562,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 53.839,99 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.798,99 +0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.918,65 -0,2%

Hang Seng 25.175,55 -0,9%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)