Dax mit Gewinnen erwartet – Nikkei und Kospi im Plus

Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 26.421 Punkte. Am Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: Gewinne

Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann 1,15 Prozent auf 30.084 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,13 Prozent auf 53.840 Zählern.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Rückenwind von US-Techwerten stützte die Märkte nur zum Teil. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,4 Prozent zu. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen hingegen 0,2 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 0,9 Prozent deutlicher nachgab. Die USA verhängen neue Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent des Warenwerts auf Drohnen aus dem Ausland. Die Einfuhrabgabe dürfte vor allem chinesische Hersteller treffen, die den US-Markt dominieren.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 68.611 + 0,44 Prozent Hang Seng 25.166 - 0,90 Prozent CSI 300 4.653 - 0,23 Prozent Kospi 6.938 + 1,83 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,90 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,13 - 0,006 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,66 + 0,019 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 87,14 Dollar + 0,07 Dollar WTI 81,37 Dollar + 0,12 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 72 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT HELLOFRESH AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 3,10 (4,40) EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 32 (36,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 76 (73) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT DOUGLAS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 7 (9) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 533 (557) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 15 (12,80) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 54 (53) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 60 (62) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 45 (46) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 120 (121) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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