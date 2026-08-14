Vorbörse 14.08.2026

Dax mit Gewinnen erwartet – Nikkei und Kospi im Plus

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Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 26.421 Punkte. Am Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: Gewinne

Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann 1,15 Prozent auf 30.084 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,13 Prozent auf 53.840 Zählern.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.840+ 0,13 Prozent
S&P 5007.799+ 0,65 Prozent
Nasdaq 10030.084+ 1,15 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Rückenwind von US-Techwerten stützte die Märkte nur zum Teil. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,4 Prozent zu. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen hingegen 0,2 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 0,9 Prozent deutlicher nachgab. Die USA verhängen neue Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent des Warenwerts auf Drohnen aus dem Ausland. Die Einfuhrabgabe dürfte vor allem chinesische Hersteller treffen, die den US-Markt dominieren.

China im Fokus
USA verhängen hohe Zölle auf Drohnenheute · 04:45 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22568.611+ 0,44 Prozent
Hang Seng25.166- 0,90 Prozent
CSI 3004.653- 0,23 Prozent
Kospi6.938+ 1,83 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,90- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,13- 0,006 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,66+ 0,019 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1539+ 0,10 Prozent
Dollar in Yen159,33- 0,10 Prozent
Euro in Yen183,86- 0,01 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent87,14 Dollar+ 0,07 Dollar
WTI81,37 Dollar+ 0,12 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 72 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT HELLOFRESH AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 3,10 (4,40) EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 32 (36,50) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 14.08.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 76 (73) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT DOUGLAS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 7 (9) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 533 (557) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 15 (12,80) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 54 (53) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 60 (62) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 45 (46) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 120 (121) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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