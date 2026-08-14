Dax nähert sich wieder Rekordhoch - Energiekontor-Aktie stürzt ab

Frankfurt, 14. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss mit Schwung in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,7 Prozent auf 26.488 Zähler vor und näherte sich damit ‌seinem zuletzt erreichten Rekordhoch von 26.573,50 Punkten. "Die Anleger sehen sich durch die Ergebnisse der Berichtssaison und die Widerstandsfähigkeit ⁠der Weltwirtschaft ⁠gegenüber hohen Energiepreisen in ihrer optimistischen Haltung bestärkt", sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Dennoch ist über 26.500 Punkten im DAX kurzfristig der Deckel drauf." Der Markt warte auf neue Impulse.

Ihren Blick richten Investoren im ‌Tagesverlauf auf einige Konjunkturdaten dies- und ‌jenseits des Atlantiks. Unter anderem stehen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt und zum Arbeitsmarkt im Euroraum im zweiten Quartal an. In ⁠den USA schauen Börsianer auf die Einzelhandelsumsätze für Juli. ‌Die US-Einzelhändler sind voraussichtlich mit ⁠einem kleinen Umsatzplus ins Jahr gestartet.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten SAP mit einem Plus von fünf Prozent. Die Papiere hatten an den ‌vergangenen zwei Handelstagen gut ⁠drei Prozent verloren.

Im SDax rauschten ⁠Energiekontor um 15,8 Prozent in die Tiefe. Der Wind- und Solarparkentwickler hat seine Prognose für den Gewinn vor Steuern (EBT) auf fünf bis zehn Millionen Euro von zuvor 40 bis 60 Millionen Euro gesenkt. Die Titel von Norma gewannen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 7,1 Prozent.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)