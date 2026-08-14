DAX® - Rückenwind aus den USA

Dem DAX® blieb gestern ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 26.574 Punkten verwehrt. Überhaupt fällt ins Auge, dass das Aktienbarometer in den letzten Handelstagen immer wieder die Marke von 26.500 Punkten angelaufen hat, ohne diese Hürde nachhaltig überwinden zu können. Auf diesem Niveau hat sich also eine wichtige Barriere etabliert. Positiv ausgedrückt: Der Sprung über diese Hürde würde für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen. Abgeleitet aus dem mehrfach diskutierten „rounding bottom“ ist weiterhin das Kursziel von „27.000 Punkten plus“ offen. Nicht zuletzt aufgrund der Vorgaben aus den USA dürfte der DAX® zum Wochenabschluss einen erneuten Rallyversuch starten. Jenseits des Atlantiks konnte der S&P 500® gestern ein neues Rekordlevel verbuchen – erstmals in der Historie über der Marke von 7.800 Punkten. Ein neues Allzeithoch (10.560 Punkte) gelang auch dem Nasdaq-100® equalweight – also der gleichgewichteten Indexvariante der US-Technologietitel. Auf der Unterseite bildet beim DAX® das jüngste „swing low“ bei 26.246 Punkten eine erste Unterstützung. Wichtiger ist allerdings das Ausbruchslevel, welches gleichzeitig als Nackenlinie des „rounding bottom“ bei 25.900 Punkten fungiert.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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