Dax steigt dank SAP-Gewinnen wieder Richtung Rekordhoch

Der Dax macht am Freitag wieder einen Schritt hin zum Rekordhoch. Mit Rückenwind von den internationalen Börsen und gestützt auf den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 26.485 Punkte zu. Er beschafft sich damit wieder eine positive Bilanz der aktuellen Woche, die geprägt ist von der Bestmarke bei 26.573 Zählern, die am Mittwoch aufgestellt wurde.

Der MDax stieg im frühen Freitagshandel um 0,9 Prozent auf 32.539 Zähler.

Über Nacht war in Asien vor allem die Börse in Südkorea den Gewinnen an der technologielastigen New Yorker Nasdaq gefolgt, während die zuletzt wieder erhöhten Ölpreise derzeit stagnieren und die Inflations- und Zinssorgen nachlassen. Laut der LBBW verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus.

Wie die Landesbank weiter schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" damit an. Der Dax widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe der Leitindex in diesem Monat durchschnittlich 2,2 Prozent verloren. Im laufenden Monat hat er jetzt mehr als drei Prozent gewonnen.

Hellofresh auf Rekordtief

Skeptische Analystenkommentare haben die Aktien von Hellofresh am Freitagmorgen auf ein Rekordtief von 3,10 Euro zurückgeworfen. Dabei sanken die am Vortag nach ihrem Quartalsbericht bereits schwachen Papiere des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters um weitere sieben Prozent unter den Xetra-Schluss.

Vor allem Andrew Ross von Barclays vergrämte die Anleger mit seinem Kursziel von 3,10 Euro nebst frischem "Underweight"-Votum. Es stünden weiterhin Fragezeichen hinter der Umsatzentwicklung, schrieb er nach den Quartalszahlen. Die Erklärung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs überzeugte ihn jedenfalls nicht ganz. Er schätzt, dass sich insbesondere die Investitionen ins Marketing nicht mehr so gut auszahlen. Die US-Daten für bestimmte Kreditkarten sprächen im Juni und Juli für weiter maues Geschäft sowohl bei Fertigmenüs als auch den Kochboxen. Ross ist auch mit Blick auf die mittelfristigen Barmittelzuflüsse skeptisch.

Jo Barnet-Lamb von der UBS liegt mit dem gesenkten Kursziel von 3,60 Euro zwar über Xetra-Niveau. Auch er ist jedoch zurückhaltend und schätzt die Hellofresh-Ziele als zunehmend ambitioniert ein.

Energiekontor senkt Prognose

Die Aktien von Energiekontor stehen am Freitagmorgen nach ihrer Prognosesenkung unter Druck. Als aktivster Wert auf der Handelsplattform Tradegate brachen nach der ersten Handelsstunde gegenüber ihrem Xetra-Schluss um gut zehn Prozent ein auf 27,05 Euro.

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks hatte erst am Donnerstagmorgen mit dem Quartalsbericht sein Ergebnisziel noch bestätigt. Am Abend musste man dann zurückrudern. Erwartet wird nun nur noch ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro anstelle der bisherigen 40 bis 60 Millionen Euro. Grund für die kurzfristige Senkung seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe.

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