Dax Chartanalyse 14.08.2026

Der Dax hat Probleme mit der Marke von 26.500 Punkten

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung26.30025.999

Dax-Rückblick:

Der Dax gab gestern Nachmittag ausgehend von der angesprochenen Widerstandszone zwischen 26.480 und 26.560 Punkten deutlich nach und kam heute Vormittag nach einem erneuten Anlauf an diese Zone zwischenzeitlich wieder unter Verkaufsdruck und setzte knapp 100 Punkte zurück ausgehend vom Tageshoch.

Dax-Ausblick: 

Auf der Unterseite ist der Index aktuell im Bereich des EMA50 im Stundenchart (grün) gut unterstützt. Dieser notiert derzeit im Bereich von 26.480 Punkten. Innerhalb der Spanne zwischen 26.400 und 26.480 Punkten ist der Index aus technischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen. Eine größere Bewegung ist erst bei einem Ausbruch aus dieser Handelsspanne zu erwarten.

Da weder Bullen noch Bären aktuell entscheidenden Akzente setzen können ist die Seitenlinie keine verkehrte Option. Allen Lesern wünsche ich ein schönes Wochenende!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN0JKV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 14.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.844,24 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN4NSZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 14.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.131,39 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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