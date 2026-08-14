Der Dax hat Probleme mit der Marke von 26.500 Punkten

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 26.300 25.999

Dax-Rückblick:

Der Dax gab gestern Nachmittag ausgehend von der angesprochenen Widerstandszone zwischen 26.480 und 26.560 Punkten deutlich nach und kam heute Vormittag nach einem erneuten Anlauf an diese Zone zwischenzeitlich wieder unter Verkaufsdruck und setzte knapp 100 Punkte zurück ausgehend vom Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Auf der Unterseite ist der Index aktuell im Bereich des EMA50 im Stundenchart (grün) gut unterstützt. Dieser notiert derzeit im Bereich von 26.480 Punkten. Innerhalb der Spanne zwischen 26.400 und 26.480 Punkten ist der Index aus technischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen. Eine größere Bewegung ist erst bei einem Ausbruch aus dieser Handelsspanne zu erwarten.

Da weder Bullen noch Bären aktuell entscheidenden Akzente setzen können ist die Seitenlinie keine verkehrte Option. Allen Lesern wünsche ich ein schönes Wochenende!