Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,43 Prozent auf 124,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte auf 3,19 Prozent zu.

Belastet wurden die Anleihen durch die zuletzt erneut gestiegenen Rohölpreise. Die weiter angespannte Lage im Nahen Osten sorgt für Verunsicherung und stützt die Inflationserwartungen. Kurz vor dem Verstreichen einer 60-tägigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran bleibt die Lage in der faktisch blockierten Straße von Hormus weiter angespannt. Eine nachhaltige Öffnung ist weiterhin nicht in Sicht.

Schwache Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten stützten die deutschen Anleihekurse nicht. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Juli unerwartet und merklich gefallen. Vor allem die sinkenden Benzinpreise hätten das Umsatzergebnis im Juli belastet, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Ein nennenswerter Effekt wegen der Fußball-WM in den USA ist nicht zu konstatieren." Die Erwartung auf eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dürfte weiter gedämpft werden. Zudem hat sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im August unerwartet deutlich eingetrübt./jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 14.08.2026
Dax mit Gewinnen erwartet – Nikkei und Kospi im Plusheute, 05:57 Uhr · onvista
Dax mit Gewinnen erwartet – Nikkei und Kospi im Plus
Vorbörse 10.08.2026
Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten10. Aug. · onvista
Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien-Bewertung
Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuschtgestern, 14:29 Uhr · onvista
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance12. Aug. · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fonds12. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen