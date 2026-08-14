dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne zum Wochenschluss erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 26.421 Punkte. Am Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten einen Höchststand erreicht. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - GEWINNE - Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann 1,15 Prozent auf 30.084,50 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,13 Prozent auf 53.839,99 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Rückenwind von US-Techwerten stützte die Märkte nur zum Teil. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,4 Prozent zu. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen hingegen 0,1 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 0,9 Prozent deutlicher nachgab. Die USA verhängen neue Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent des Warenwerts auf Drohnen aus dem Ausland. Die Einfuhrabgabe dürfte vor allem chinesische Hersteller treffen, die den US-Markt dominieren.

DAX              		26.299,74		-0,12%		
XDAX            		26.383,33		 0,06%		
EuroSTOXX 50		  6.545,47		 0,18%		
Stoxx50        		  5.527,34		 0,01%		
														
DJIA             		53.839,99		 0,13%		
S&P 500        		  7.798,99		 0,65%		
NASDAQ 100  		30.084,50		 1,15%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                    124,90          -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD       		       1,1539         0,10%	
USD/Yen             	    159,33		-0,10%		
Euro/Yen       		    183,86		-0,01%

BITCOIN:

Bitcoin		            63.297		-0,19%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                              87,14          0,07 USD
WTI                                81,37          0,12 USD

/jha/

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