EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Haier Smart Home Co., Ltd. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Haier Smart Home Co., Ltd. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co., Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Internet: smart-home.haier.com LEI Code: 3003002BYTNGNJTWSH07

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