EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.08.2026 / 17:30 CET/CEST

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Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026

Ort:

https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026

Ort:

https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Verbio SE Thura Mark 18 06780 Zörbig Deutschland Internet: www.verbio.de LEI Code: 529900W51PINCFFALS96

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