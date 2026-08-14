EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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Thema: Erneuerbare Energien
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.08.2026 / 17:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026

Ort:

https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026

Ort:

https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet:www.verbio.de
LEI Code:529900W51PINCFFALS96
Ende der MitteilungEQS News-Service

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