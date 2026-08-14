EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 16:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Christian
Nachname(n):Friege

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Mitglied des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CEWE Stiftung & Co. KGaA

b) LEI

529900IDFHN9MQ3WUD64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005403901

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
97,10 EUR4.855,00 EUR
97,20 EUR43.740,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
97,1900 EUR48.595,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Internet:www.cewe.de
LEI Code:529900IDFHN9MQ3WUD64
Ende der MitteilungEQS News-Service

106644 14.08.2026 CET/CEST

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