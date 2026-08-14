EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2026 / 16:20 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christian Nachname(n): Friege

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Mitglied des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CEWE Stiftung & Co. KGaA

b) LEI

529900IDFHN9MQ3WUD64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005403901

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 97,10 EUR 4.855,00 EUR 97,20 EUR 43.740,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 97,1900 EUR 48.595,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Deutschland Internet: www.cewe.de LEI Code: 529900IDFHN9MQ3WUD64

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