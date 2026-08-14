EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 13:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Diyar
Nachname(n):Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
23,70 EUR1.903 Stück
21,00 EUR2.000 Stück
21,80 EUR2.000 Stück
21,40 EUR1.800 Stück
23,30 EUR2.700 Stück
22,00 EUR1.157 Stück
23,60 EUR4.691 Stück
23,60 EUR500 Stück
23,60 EUR86 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
22,6954 EUR16.837,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

14.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

106630 14.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
F
Fit Group

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, Kaufgestern, 14:00 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien-Bewertung
Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuschtgestern, 14:29 Uhr · onvista
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance12. Aug. · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fonds12. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen