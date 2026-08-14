EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 10:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hinnerk
Nachname(n):Ehlers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FRoSTA AG

b) LEI

529900XQ1XKU09441Q49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006069008

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
102,00 EUR25.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
102,0000 EUR25.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Deutsche Börse Frankfurt
MIC:XFRA

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FRoSTA AG
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
Internet:www.frosta-ag.com
LEI Code:529900XQ1XKU09441Q49
Ende der MitteilungEQS News-Service

106622 14.08.2026 CET/CEST

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