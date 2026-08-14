EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.08.2026 / 10:48 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hinnerk
|Nachname(n):
|Ehlers
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|FRoSTA AG
b) LEI
|529900XQ1XKU09441Q49
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006069008
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|102,00 EUR
|25.500,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|102,0000 EUR
|25.500,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Deutsche Börse Frankfurt
|MIC:
|XFRA
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRoSTA AG
|Am Lunedeich 116
|27572 Bremerhaven
|Deutschland
|Internet:
|www.frosta-ag.com
|LEI Code:
|529900XQ1XKU09441Q49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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