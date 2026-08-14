EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 13:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Fabien Jacques Jérôme
Nachname(n):Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,454 EUR172.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,454 EUR172.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet:www.hellofreshgroup.com
LEI Code:391200ZAF4V6XD2M9G57
Ende der MitteilungEQS News-Service

106636 14.08.2026 CET/CEST

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