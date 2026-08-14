EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Veräußerung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation ...

Veräußerung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation erfolgt. In der DD Meldung vom 30.07.2026 wurde darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der eingelieferten Aktien noch verringern kann, da bis zur Veröffentlichung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen ein Rücktrittsrecht für jene Aktionäre besteht, die das Angebot angenommen haben. Die Veröffentlichung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen erfolgte am 10.08.2026. Seit dem 13.08.2026 steht fest, dass das Rücktrittsrecht hinsichtlich 229.365 eingelieferter Aktien ausgeübt wurde. Die Anzahl der eingelieferten Aktien beläuft sich somit auf 12.239.502 Stück.