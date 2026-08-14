EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Veräußerung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.08.2026 / 19:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ENNOCONN CORPORATION
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Fu-Chuan
|Nachname(n):
|Chu
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Kontron AG
b) LEI
|5299002PSXXMVHB26433
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation erfolgt. In der DD Meldung vom 30.07.2026 wurde darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der eingelieferten Aktien noch verringern kann, da bis zur Veröffentlichung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen ein Rücktrittsrecht für jene Aktionäre besteht, die das Angebot angenommen haben. Die Veröffentlichung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen erfolgte am 10.08.2026. Seit dem 13.08.2026 steht fest, dass das Rücktrittsrecht hinsichtlich 229.365 eingelieferter Aktien ausgeübt wurde. Die Anzahl der eingelieferten Aktien beläuft sich somit auf 12.239.502 Stück.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|23,5 EUR
|229.365 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|23,5000 EUR
|229.365,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
14.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106646 14.08.2026 CET/CEST
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