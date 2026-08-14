EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Veräußerung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 19:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fu-Chuan
Nachname(n): Chu
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Veräußerung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation erfolgt. In der DD Meldung vom 30.07.2026 wurde darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der eingelieferten Aktien noch verringern kann, da bis zur Veröffentlichung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen ein Rücktrittsrecht für jene Aktionäre besteht, die das Angebot angenommen haben. Die Veröffentlichung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen erfolgte am 10.08.2026. Seit dem 13.08.2026 steht fest, dass das Rücktrittsrecht hinsichtlich 229.365 eingelieferter Aktien ausgeübt wurde. Die Anzahl der eingelieferten Aktien beläuft sich somit auf 12.239.502 Stück.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,5 EUR 229.365 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,5000 EUR 229.365,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

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