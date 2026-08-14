EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.08.2026 / 16:04 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ilya
|Nachname(n):
|Hartmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Berichtigung der ursprünglichen Meldung aufgrund der zusammengefassten Angabe mehrerer Einzeltransaktionen. Die einzelnen Transaktionen werden mit dieser Meldung separat ausgewiesen.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nordex SE
b) LEI
|529900HVDYCUWVD0OE76
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0D6554
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|40,96 EUR
|26.951,68 EUR
|40,96 EUR
|3.399,68 EUR
|40,96 EUR
|48.005,12 EUR
|40,98 EUR
|15.777,30 EUR
|40,98 EUR
|2.827,62 EUR
|40,98 EUR
|10.613,82 EUR
|40,98 EUR
|2.049,00 EUR
|40,98 EUR
|5.327,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|40,9664 EUR
|114.951,6200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Internet:
|www.nordex-online.com
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106642 14.08.2026 CET/CEST