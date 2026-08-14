EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 13:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gina
Nachname(n):Vargiu-Breuer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
179,1476 EUR304.551,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
179,1476 EUR304.551,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
LEI Code:529900D6BF99LW9R2E68
Ende der MitteilungEQS News-Service

106624 14.08.2026 CET/CEST

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