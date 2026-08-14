EQS-News: Axtria will das branchenweit größte KI-Entwicklungsteam speziell für die Pharmabranche aufbauen und die Mitarbeitendenzahl bis Dezember 2026 auf 1.000 erhöhen

EQS-News: Axtria, Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Axtria will das branchenweit größte KI-Entwicklungsteam speziell für die Pharmabranche aufbauen und die Mitarbeitendenzahl bis Dezember 2026 auf 1.000 erhöhen



14.08.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEU-DELHI, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Axtria Inc., ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Datenanalyselösungen für die Life-Sciences-Branche, gab heute Pläne bekannt, seine Forward Deployed Engineering (FDE)-Organisation bis Dezember 2026 auf 1.000 Ingenieure zu erweitern und damit das branchenweit größte pharmaspezifische KI-Entwicklungsteam aufzubauen. Diese Erweiterung stellt eine der bislang größten Investitionen von Axtria in die Förderung von KI-Talenten dar und spiegelt die wachsende Nachfrage der Kunden nach Ingenieuren wider, die in der Lage sind, Unternehmens-KI in den Bereichen Wirtschaft, Medizin und Marktzugang einzuführen, zu skalieren und in den Betrieb zu überführen.

Axtria Logo

Das vor etwa zwölf Monaten eingeführte „Forward Deployed Engineering"-Modell von Axtria basiert auf einer einfachen Prämisse: Die Zukunft der KI in den Biowissenschaften wird nicht davon abhängen, wer Zugang zu den besten Modellen hat, sondern davon, wer KI erfolgreich in komplexen Unternehmensumgebungen einsetzen und messbare Geschäftsergebnisse erzielen kann. Heute sind die FDEs von Axtria in führenden Unternehmen der Life-Sciences-Branche integriert und setzen KI-Lösungen auf Produktionsniveau in kommerziellen und medizinischen Bereichen ein. Auf dieser Dynamik aufbauend baut Axtria seine Belegschaft bis Dezember 2026 durch eine Kombination aus interner Talentförderung und strategischer Personalbeschaffung auf 1.000 Ingenieure aus.

Zwar haben Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften massiv in moderne Datenplattformen und generative KI investiert, doch viele sehen sich nach wie vor mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert, die in der Lage sind, KI im Unternehmensmaßstab einzusetzen. Technologieanbieter verfügen oft über ausgeprägte Kompetenzen im Bereich der KI-Entwicklung, lassen es jedoch an fundiertem Fachwissen im Bereich Life Sciences mangeln, während interne Pharmateams zwar das Geschäft verstehen, aber nicht immer mit dem sich rasch weiterentwickelnden KI-Ökosystem Schritt halten können. Das „Forward Deployed Engineering"-Modell von Axtria schließt diese Lücke, indem es beide Disziplinen in einer einzigen Engineering-Organisation vereint, die Kunden dabei unterstützt, den Schritt von KI-Experimenten hin zu einer unternehmensweiten Einführung zu vollziehen.

Die „Forward Deployed Engineers" von Axtria sind für führende KI- und Cloud-Plattformen geschult und zertifiziert, darunter Anthropic, AWS, Databricks, LangChain, Microsoft und Snowflake. Über das Axtria Institute bildet das Unternehmen Fachexpertinnen und -experten aus dem Bereich Life Sciences zu zertifizierten KI-Ingenieuren aus, die Lösungen auf branchenführenden Plattformen sowie auf den firmeneigenen Plattformen von Axtria bereitstellen – darunter SalesIQ™, MarketingIQ™ und DataMAx™, . Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Dateninfrastruktur zu modernisieren, Entscheidungsprozesse zu verbessern und die KI im Unternehmen unter Einhaltung strenger Governance-Vorgaben und kosteneffizient zu skalieren.

„Die Branche bewegt sich weg von Experimenten mit KI hin zu einer unternehmensweiten Einführung, und der Erfolg hängt nun von der Umsetzung ab", sagte Navi Chadha, CTO und Mitbegründer von Axtria. „Unsere vor Ort eingesetzten Ingenieure verbinden fundiertes Fachwissen im Bereich der Biowissenschaften mit erstklassigen Kompetenzen im Bereich der KI-Entwicklung, um Kunden dabei zu unterstützen, KI in großem Maßstab in die Praxis umzusetzen. Diese Erweiterung spiegelt sowohl die Nachfrage unserer Kunden wider als auch unser Engagement, die Talente aufzubauen, die erforderlich sind, um die nächste Generation von KI-gestützten Life-Sciences-Unternehmen voranzutreiben."

„Die wichtigste Investition, die wir tätigen, ist die in Menschen", sagte Manish Mittal, Managing Principal und Country Head bei Axtria. „Über das Axtria Institute ermöglichen wir unseren eigenen Life-Sciences-Expertinnen und -Experten, sich zu zertifizierten KI-Ingenieuren weiterzubilden, und gewinnen gleichzeitig herausragende Ingenieurtalente vom Markt. Dies eröffnet einzigartige Karrieremöglichkeiten und gewährleistet, dass unsere Kunden Zugang zu Fachleuten haben, die sowohl die wissenschaftlichen Grundlagen der KI als auch die Realitäten der Biowissenschaften verstehen."

Erfahren Sie mehr über das „Forward Deployed Engineering"-Modell von Axtria oder entdecken Sie die Karrieremöglichkeiten im Bereich FDE.

Informationen zu Axtria

Axtria unterstützt Life-Sciences-Unternehmen dabei, das Potenzial von Data Science und Software zu nutzen, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern, indem die richtigen Therapien zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Patienten zugeordnet werden. Als weltweit führender Anbieter von preisgekrönter Cloud-Software und Datenanalysen liefert Axtria bewährte Lösungen, die Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik und Diagnostik dabei unterstützen, den Weg von den Daten über Erkenntnisse bis hin zum Handeln zu beschreiten. Als Teilnehmer am Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Axtria verpflichtet, Strategien und Geschäftsabläufe an universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Weitere Informationen finden Sie auf www.axtria.com und.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/axtria-will-das-branchenweit-groWte-ki-entwicklungsteam-speziell-fur-die-pharmabranche-aufbauen-und-die-mitarbeitendenzahl-bis-dezember-2026-auf-1-000-erhohen-302851665.html

14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2382974 14.08.2026 CET/CEST