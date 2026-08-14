EQS-News: Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

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Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht



14.08.2026 / 15:45 CET/CEST

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Berlin, 14. August 2026



Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

Die Berliner Effektengesellschaft AG konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern um 62,21 % auf 63,94 Millionen € steigern.

Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 64,23 % auf 43,47 Millionen €.

Getragen ist das Konzernergebnis von der Konzerngesellschaft Tradegate AG, die ihre Handelsumsätze im ersten Halbjahr um 15 % auf 281 Milliarden € und das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit um 63,74 % auf 66,11 Millionen € steigern konnte.

Bis zum heutigen Tag hat die Berliner Effektengesellschaft AG aus dem Aktienrückkaufprogramm Stück 56.191 eigene Aktien über die Börse erwerben können, die zum Jahresende eingezogen werden.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de einsehbar.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 890 21-145

Telefax: 030 – 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

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