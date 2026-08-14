EQS-News: Canon Medical Systems und Coreline Soft bringen integrierten CT-KI-Screening-Workflow nach Lostau

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Canon Medical Systems und Coreline Soft bringen integrierten CT-KI-Screening-Workflow nach Lostau



14.08.2026 / 09:05 CET/CEST

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Canon Medical Systems und Coreline Soft treiben den LDCT-basierten Workflow für das Lungenkrebsscreening in Lostau voran.

Die Kombination aus modernster CT-Bildgebung, AVIEW HUB und KI-gestützter Thoraxanalyse ermöglicht standardisierte Screening-Abläufe, präzise Verlaufskontrollen und eine verlässliche Qualitätssicherung.

BERLIN, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Canon Medical Systems GmbH und Coreline Soft unterstützen künftig gemeinsam den langfristigen Betrieb eines auf Niedrigdosis-CT (LDCT) basierenden Lungenkrebsscreenings in Lostau. Die Partnerschaft setzt auf einen ganzheitlichen, workfloworientierten Ansatz: CT-Bildgebungsinfrastruktur, KI-basierte Thorax-CT-Analysen und die digitale Prozessunterstützung werden aus einer Hand bereitgestellt. Dies geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Deutschland das Lungenkrebsscreening im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) maßgeblich vorantreibt.

Coreline Soft

Ein effektives Lungenkrebsscreening geht weit über die reinement Relevanz von CT-Bildern und die Erfassung von Lungenrundherden hinaus. Es umfasst die Prüfung der Teilnahmeberechtigung, die eigentliche LDCT-Untersuchung, die Erst- und ggf. Zweitbefundung sowie das anschließende Ergebnis- und Follow-up-Management inklusive Qualitätssicherung. Mit der bundesweiten Ausweitung von Screening-Programmen steigt bei deutschen Kliniken der Bedarf an integrierten Workflows, die wiederholte Untersuchungen und ein einheitliches Qualitätsmanagement auch standortübergreifend gewährleisten.

Im Rahmen der Vereinbarung stellt Canon Medical Systems eine maßgeschneiderte Bildgebungsinfrastruktur für das lokale klinische Umfeld bereit. Coreline Soft liefert die KI-gestützte Thorax-CT-Analyse sowie die passende Workflow-Software zur quantitativen Auswertung und radiologischen Befundung. Zum Leistungsumfang gehören die Lösungen AVIEW LCS Plus, AVIEW COPD und AVIEW HUB:

AVIEW LCS Plus: Speziell für das LDCT-Lungenkrebsscreening entwickelt. Die Software analysiert auf Basis einer einzigen Thorax-CT-Aufnahme gleichzeitig Lungenrundherde, emphysematöse Veränderungen und Koronarkalk. Das strukturiert die Abläufe im Krankenhaus und macht sie effizienter. Die Lösung hat ihre Praxistauglichkeit im multizentrischen Umfeld bereits im deutschen Screening-Projekt HANSE erfolgreich unter Beweis gestellt.

AVIEW COPD: Ermöglicht eine quantitative Analyse von Emphysemen, Air-Trapping und Veränderungen der kleinen Atemwege mittels inspiratorischer und exspiratorischer CT-Aufnahmen. Sie unterstützt die strukturierte Bewertung von COPD-Befunden, die im Rahmen des Screenings als Nebenbefunde identifiziert werden.

AVIEW HUB: Steuert zentralisierte Screening-Prozesse in Umgebungen mit mehreren Standorten. Die Plattform standardisiert komplexe Workflows wie Doppelbefundungen, Follow-up-Management und die Qualitätssicherung.

Seit April 2026 gilt in Deutschland der gesetzliche Rahmen für das GKV-finanzierte LDCT-Lungenkrebsscreening. In diesem neuen Marktumfeld gewinnen CAD-Software, standardisierte Befundungsabläufe und zentrale Workflow-Plattformen stark an Bedeutung. Für Krankenhäuser liegt der Schlüssel nicht mehr in isolierten CT-Geräten oder reiner KI-Software, sondern in einer voll integrierten Gesamtlösung von der Bildaufnahme bis zum Befund- und Patientenmanagement.

Hier setzt die Kooperation an: Die Kombination aus der Hardware-Expertise von Canon Medical Systems und den KI-Lösungen von Coreline Soft schafft von Tag eins an zukunftsfähige und skalierbare Screening-Workflows. Das Projekt in Lostau dient dabei als praxisnahes Referenzmodell für die bundesweite Umsetzung des Lungenkrebsscreenings.

Coreline Soft ist mit seiner AVIEW-Plattform bereits in führenden deutschen Gesundheitseinrichtungen vertreten. Aufbauend auf Referenzen an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, dem Universitätsklinikum Heidelberg und der Medizinischen Hochschule Hannover baut das Unternehmen seine KI-gestützten Workflows für den deutschen Markt kontinuierlich weiter aus.

Gemeinsam etablieren Canon Medical Systems und Coreline Soft ein nachhaltiges, skalierbares LDCT-Screening-Ökosystem, das Bildgebung, KI-Analyse, Prozesskoordination und Nachsorge nahtlos miteinander verbindet.

Cision

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