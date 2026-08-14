EQS-News: DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt: Umsatz von 7,8 Mio. USD, operativer Verlust von 2,3 Mio. USD und weiterhin solide Bilanz

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DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt: Umsatz von 7,8 Mio. USD, operativer Verlust von 2,3 Mio. USD und weiterhin solide Bilanz



14.08.2026 / 19:55 CET/CEST

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Umsatz und Betriebsverlust: DeFi Technologies meldete für das am 30. Juni 2026 endende Quartal einen Umsatz von 7,8 Mio. USD sowie einen operativen Verlust von 2,3 Mio. USD.

Solide Bilanz und Liquidität: Zum 30. Juni 2026 verfügte DeFi Technologies über insgesamt 70,7 Mio. USD in Barmitteln und USDT/USDC, 30 Mio. USD an digitalen Vermögenswerten im Treasury-Bestand, 19,1 Mio. USD in STRC/RWUSD sowie ein Venture- und Private-Equity-Portfolio im Wert von 15,1 Mio. USD, was einem Gesamtwert der Barmittel, des Treasury-Bestands und des Venture-Portfolios von rund 135 Mio. USD entspricht.

Fortgesetzte Plattform-Monetarisierung: Im Laufe des Quartals erzielte Valour 3,0 Mio. USD an Verwaltungsgebühren, Staking- und Krediterträgen bei einem durchschnittlichen vierteljährlichen verwalteten Vermögen (AUM) von 471,5 Mio. USD und Nettozuflüssen in Höhe von 22,8 Mio. USD, während Stillman Digital 2,5 Mio. USD an Handelsprovisionen beisteuerte und weiterhin auf dem besten Weg zu einem Rekordumsatzjahr ist.

Strategischer Kapitaleinsatz: Das Unternehmen investiert aktiv Kapital in Wachstumsinitiativen, strategische Infrastruktur und neue Produktstrukturen für institutionelle Anleger.

TORONTO, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Fintech-Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Quartal bekannt gegeben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar angegeben.

DeFi Technologies Inc. Logo

Finanzielle Highlights Umsatz

Der Gesamtumsatz für das am 30. Juni 2026 endende Quartal belief sich auf 7,8 Mio. USD, verglichen mit 13,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Der operative Kernumsatz, ohne realisierte Gewinne und Verluste sowie die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste, belief sich auf 5,5 Mio. USD, verglichen mit 6,7 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Betriebsergebnis / (Verlust)

Das Betriebsergebnis für das am 30. Juni 2026 endende Quartal belief sich auf (2,3 Mio. USD), verglichen mit (0,9 Mio. USD) für das am 30. Juni 2025 endende Quartal.

Betriebskosten

Die Gesamtbetriebskosten für das zweite Quartal 2026 beliefen sich auf 10,1 Mio. USD, verglichen mit 14 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Der Rückgang spiegelt die anhaltende Kostendisziplin auf der gesamten Plattform wider, einschließlich geringerer anteilsbasierter Vergütungen, die teilweise durch höhere Betriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten im Zusammenhang mit Wachstumsinitiativen ausgeglichen wurden.

Valour – AUM, Nettozuflüsse, Verwaltungsgebühren, Erträge aus Staking und Kreditvergabe

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2026 belief sich das durchschnittliche verwaltete Vermögen (AUM) von Valour auf 471,5 Mio. USD, verglichen mit 760,2 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2026 verzeichnete das Unternehmen Nettozuflüsse in seine ETPs in Höhe von 22,8 Mio. USD.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2026 erzielte Valour 1,9 Mio. USD an Erträgen aus Staking und Kreditvergabe, verglichen mit 2,4 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Die Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 1,1 Mio. USD, verglichen mit 2,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Die Verwaltungsgebühren sowie die Erträge aus Staking und Kreditvergabe beliefen sich im zweiten Quartal 2026 insgesamt auf 3 Mio. USD, verglichen mit 4,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Stillman Digital

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2026 erzielte Stillman Digital 2,5 Mio. USD an Handelsprovisionserlösen, verglichen mit 1,9 Mio. USD im zweiten Quartal 2025.

Stillman stärkt weiterhin die institutionelle Handels-, Ausführungs- und Liquiditätsebene der Plattform von DeFi Technologies.

Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Risiko- und Betriebskapitalposition

Barmittel und USDT/USDC-Saldo: Zum 30. Juni 2026 verfügte DeFi Technologies über 60.311.712 USD in bar und 10.352.363 USD in USDT/USDC, was einem Gesamtguthaben von 70.664.075 USD entspricht.

Saldo STRC/RWUSD: Zum 30. Juni 2026 hielt das Unternehmen 19.050.483 USD in STRC/RWUSD.

Bestände an digitalen Vermögenswerten: Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die eigenen Aktienbestände des Unternehmens auf insgesamt rund 30.045.074 USD.

Risikokapital-Portfolio: Zum 30. Juni 2026 belief sich der Wert des Venture- und Private-Equity-Portfolios des Unternehmens auf 15.147.378 USD.

Insgesamt belief sich der Wert aus Barmitteln, USDT/USDC, STRC/RWUSD, der Liquiditätsreserve und dem Venture-Portfolio zum 30. Juni 2026 auf rund 135 Mio. USD. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Bargeld- und Digital-Asset-Reserven auf konsolidierter Basis und verwendet einen Teil seiner Digital Asset Treasury Reserve (Reserve digitaler Vermögenswerte in der Unternehmensfinanzreserve) zur Absicherung des ETP-Marktrisikos und zur breiteren strategischen Kapitalallokation.

Stellungnahme von Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies

„Das zweite Quartal war für die Märkte für digitale Vermögenswerte erneut ein schwieriges Quartal, und diese Rahmenbedingungen spiegelten sich in unseren veröffentlichten Finanzergebnissen wider. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die wichtigeren Indikatoren für die langfristige Gesundheit des Unternehmens darin bestehen, was sich jenseits des Marktzyklus abspielt, und auf dieser Grundlage haben wir weiterhin bedeutende Fortschritte erzielt.

Zwei Kennzahlen stechen dabei besonders hervor. Valour verzeichnete im Quartal trotz schwächerer Kurse bei digitalen Vermögenswerten Nettozuflüsse in Höhe von mehr als 22,8 Mio. USD, was die anhaltende Nachfrage der Kunden nach unseren Produkten in einem schwierigen Marktumfeld belegt. Gleichzeitig gewann Stillman Digital weiterhin größere institutionelle Kunden hinzu und ist weiterhin auf Kurs für ein Rekordjahr beim Umsatz. Wir betrachten beide als wichtige Indikatoren für die zugrunde liegende Stärke der Plattform, da sie ein Wachstum widerspiegeln, das nicht lediglich von steigenden Vermögenspreisen abhängt.

Auch weiterhin verfügen wir über eine erhebliche finanzielle Stärke. Unsere solide Bilanz versetzt uns in die Lage, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg zu investieren, unsere Kerngeschäfte weiter auszubauen und strategische Chancen zu nutzen – insbesondere in Zeiten, in denen schwächere Marktbedingungen besonders attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten können. In der Vergangenheit haben Krypto-Winter für kapitalstarke Unternehmen erhebliche Chancen eröffnet, und wir sind der Ansicht, dass dies auch im aktuellen Umfeld der Fall ist.

Wir suchen und prüfen aktiv nach hochwertigen, groß angelegten Akquisitionsmöglichkeiten, die unsere Kompetenzen, unseren Vertrieb oder unser Ertragspotenzial maßgeblich erweitern könnten. Wir legen bei der Investition von Aktionärskapital hohe Maßstäbe an, und der Zeitpunkt einer Transaktion lässt sich naturgemäß nur schwer vorhersagen, doch die Qualität und Quantität der Chancen, die sich uns derzeit bieten, sind beispiellos.

Gleichzeitig bauen wir das organische Geschäft weiter aus. Wir treiben unsere Hedgefonds-Strategie voran, entwickeln „Valour Custody" und unsere UCITS-Plattform weiter und investieren in neue Produkte und Technologien, die unsere Umsatzbasis langfristig erweitern können.

Unser Ziel ist es, Zeiten wie diese zu nutzen, um eine größere, vielfältigere und skalierbarere Plattform aufzubauen. Die anhaltenden Mittelzuflüsse bei Valour erweitern die Vermögensbasis, aus der wir Verwaltungsgebühren, Staking-Erträge und andere Formen der Monetarisierung generieren können, während das Wachstum von Stillman unsere institutionelle Umsatzbasis unabhängig vom verwalteten Vermögen (AUM) von Valour ausweitet.

Marktzyklen werden unsere ausgewiesenen Ergebnisse weiterhin beeinflussen, doch wir sind der Ansicht, dass das zugrunde liegende Geschäft durch diesen Abschwung an Stärke gewinnt. Angesichts des anhaltenden organischen Wachstums, einer skalierbaren Betriebsplattform und erheblicher Bilanzkapazitäten sind wir der Ansicht, dass DeFi Technologies gut positioniert ist, um aus diesem Marktumfeld mit einer deutlich höheren Ertragskraft hervorzugehen und in der Lage zu sein, von einer Erholung der Märkte für digitale Vermögenswerte maßgeblich zu profitieren."

DeFi Technologies lädt Aktionäre zur Telefonkonferenz ein, um die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2026 zu erörtern

Um sich für den Webcast zu registrieren, siehe unten:

Datum: Freitag, 14. August 2026,

Uhrzeit: 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit

Thema: DeFi Technologies – Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026

Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_QLs05yf-QS-HV9Rhd-lX4w

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Investoren, Fonds oder Familienvermögensverwaltungen wenden Sie sich bitte an:ir@defi.tech

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Brasilien B3: DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen („DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

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Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") geben börsengehandelte Produkte („ETPs") heraus, die es Privatanlegern und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihr herkömmliches Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour sowie die Möglichkeit, Updates zu abonnieren, finden Sie auf valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Finanzergebnisse des Unternehmens; die Umsatzprognosen des Unternehmens und seiner Geschäftssegmente; das Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM); Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen aus den Beständen des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten; Stillman Digital sowie deren jeweilige Pläne und Prognosen für das Jahr 2026; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten; Investitionen und Interesse am Sektor der digitalen Vermögenswerte; künftige Kooperationen und Partnerschaften; die Entwicklung von ETPs; die geografische Expansion des Unternehmens; künftige Akquisitionen durch das Unternehmen; das regulatorische Umfeld hinsichtlich des Wachstums und der Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen (DeFi); die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften; die Ernennung von Vorstandsmitgliedern und Führungskräften des Unternehmens; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenstrom, Vorstandsvorsitzender, ir@defi.tech, (323) 537-7681

Cision

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