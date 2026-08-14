EQS-News: GATORADE BEGRÜSST AITANA BONMATÍ VOR BEGINN DER NEUEN FUSSBALLSAISON IM TEAM GATORADE

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GATORADE BEGRÜSST AITANA BONMATÍ VOR BEGINN DER NEUEN FUSSBALLSAISON IM TEAM GATORADE



14.08.2026 / 16:05 CET/CEST

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Die dreifache Gewinnerin des Ballon d'Or reiht sich in Gatorades Riege der Fußballstars ein, während sich die Marke weiterhin für die Vorbereitung, Beständigkeit und Sportwissenschaft starkmacht, die Spitzenleistungen zugrunde liegen.

Wichtigste Erkenntnisse

Im Vorfeld der neuen Fußballsaison schließt sich Aitana Bonmatí, dreifache Gewinnerin des Ballon d'Or, Team Gatorade an. Damit treffen eine der weltweit führenden Fußballerinnen sowie eine Marke aufeinander, die Sportler dabei unterstützt, sich vorzubereiten, Leistung zu erbringen und sich zu regenerieren.

Über Gatorades globale Plattform „Is It In You?" („Steckt es in dir?") wird Bonmatí die mentale Einstellung, Vorbereitung, Flüssigkeitszufuhr und Sportwissenschaft beleuchten, die anhaltendem Erfolg zugrunde liegen.

Die Partnerschaft wird während der gesamten Saison über Medien, digitale Inhalte sowie Social-Media-Inhalte hinweg umgesetzt und die Arbeit hinter Spitzenleistungen würdigen.

PURCHASE, New York, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Seit Jahrzehnten unterstützt Gatorade Fußballer auf allen Ebenen weltweit, von lokalen Spielfeldern bis hin zu den größten Bühnen der Welt. Im Vorfeld der neuen Fußballsaison heißt die Marke nach Fußballgrößen wie Vinícius Júnior, Julián Álvarez und Luis Díaz nun auch Aitana Bonmatí, dreifache Gewinnerin des Ballon d'Or, bei Team Gatorade willkommen. Damit kommen eine der erfolgreichsten Spielerinnen des Fußballs und eine Marke zusammen, die Sportler durch wissenschaftlich fundierte Flüssigkeitszufuhr dabei unterstützt, sich vorzubereiten, Leistung zu erbringen und sich zu regenerieren.

Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatoradeâ€™s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this.

Als spanische Nationalspielerin und Mittelfeldspielerin des FC Barcelona hat sich Bonmatí mit ihrem unerschütterlichen Willen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung als eine der prägenden Spielerinnen des Fußballs etabliert. Während Fans die Trophäen, die Leistungen und die Momente sehen, die eine Karriere prägen, basiert ihr Erfolg auf der Arbeit, die lange vor dem Anpfiff geleistet wird – auf der Vorbereitung, der Regeneration, der Beständigkeit sowie der Disziplin, die erforderlich sind, um auf höchstem Niveau mithalten zu können.

Die Partnerschaft ist Teil der globalen Gatorade-Plattform „Is It In You?", welche die Arbeit hinter sportlichen Leistungen würdigt. Gemeinsam werden Bonmatí und Gatorade die täglichen Gewohnheiten beleuchten, die dem Spitzensport zugrunde liegen, und Sportler dazu ermutigen, auf die Vorbereitung zu vertrauen, die es ihnen ermöglicht, dann Höchstleistungen zu erbringen, wenn es darauf ankommt.

Vorbereitung als Grundlage

Mit ihrem Beitritt zu Team Gatorade beginnt das nächste Kapitel in Bonmatís Karriere, während sie sich auf eine weitere Saison auf höchstem Niveau des Weltfußballs vorbereitet. Über diese Partnerschaft wird sie die mentale Einstellung, Routinen und Gewohnheiten vorstellen, die ihr während ihrer gesamten Karriere zu anhaltendem Erfolg verholfen haben, und zeigen, welche Rolle wissenschaftlich fundierte Flüssigkeitszufuhr für Training, Regeneration sowie Leistung am Spieltag spielt.

Die Partnerschaft wird zudem Möglichkeiten schaffen, hervorzuheben, wie wichtig es ist, die besonderen physiologischen Bedürfnisse von Sportlerinnen zu verstehen, und welche Rolle die Sportwissenschaft dabei spielen kann, Sportlerinnen auf die Anforderungen einer langen Saison vorzubereiten.

„Die Leute erinnern sich an die neunzig Minuten. Sie erinnern sich an die Trophäen, die Tore und die Momente, die eine Karriere prägen. Was sie nicht immer in Erinnerung behalten, ist all das, was davor kommt. Jede Trainingseinheit. Jede Regenerationseinheit. Jede Entscheidung, die du triffst, um für die nächste Herausforderung gerüstet zu sein. Ich bezeichne das als unsichtbares Training und genau das hat mich als Spielerin geprägt. Genau das hat es mir ermöglicht, mich immer weiter zu verbessern. Teil von Team Gatorade zu werden, fühlt sich ganz natürlich an, denn wir teilen dieselbe Überzeugung – dass es keine Abkürzungen gibt. Nur Vorbereitung. Nur Beständigkeit. Das ist die Geschichte meiner Karriere." – Aitana Bonmatí, Gatorade-Athletin

Leistungsförderung durch Sportwissenschaft

Gatorade hat Sportlern dank des Fachwissens des Gatorade Sports Science Institute (GSSI) dabei geholfen, sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. In Zusammenarbeit mit Spitzensportlern und -teams auf der ganzen Welt leitet GSSI aus jahrzehntelanger Forschung zur Flüssigkeitszufuhr und Leistungsfähigkeit praxisnahe Erkenntnisse ab, die Sportlern helfen, ihre individuellen Bedürfnisse besser zu verstehen.

Im Frauenfußball der Spitzenklasse können Spielerinnen während eines 90-minütigen Spiels zwischen einem und eineinhalb Litern Flüssigkeit durch Schweiß verlieren1,2, wobei der Flüssigkeitsbedarf von Person zu Person erheblich variiert. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für Gatorades wissenschaftlich untermauerten Ansatz zur Flüssigkeitszufuhr und helfen Sportlern dabei, sich mithilfe wissenschaftlich fundierter Strategien zur Flüssigkeitszufuhr auf Training, Wettkämpfe sowie Regeneration vorzubereiten.

Als neuestes Mitglied von Team Gatorade reiht sich Bonmatí in eine weltweite Riege von Sportlern ein, die vom langjährigen Engagement der Marke für Sportwissenschaft und Innovation profitieren. Diese Partnerschaft vereint Bonmatís Streben nach Höchstleistungen mit Gatorades Fachwissen im Bereich der Sportwissenschaft und unterstreicht die Bedeutung der Flüssigkeitszufuhr für Vorbereitung, Leistung sowie Regeneration auf allen sportlichen Ebenen – von Profis bis zu Freizeitsportlern – und zeigt zugleich, wie Gatorade dieses Fachwissen an Sportler weitergibt und ihnen hilft, ihre beste Leistung abzurufen.

„Die besten Sportler lassen das Außergewöhnliche mühelos erscheinen. Was die Leute nicht immer sehen, sind die Disziplin, die Vorbereitung und die Beständigkeit hinter jeder Leistung. Aitana hat im Weltfußball nicht nur durch ihr Talent Maßstäbe gesetzt, sondern auch durch ihren unermüdlichen Einsatz, sich jeden Tag weiter zu verbessern. Deshalb passt sie so gut zum Team Gatorade. Mit dem Gatorade Sports Science Institute unterstützen wir Sportler seit Jahrzehnten dabei, besser zu verstehen, wie wissenschaftlich fundierte Flüssigkeitszufuhr Leistung, Training und Regeneration fördern kann. Wir sind stolz darauf, Aitana im Team Gatorade willkommen zu heißen, während wir uns weiterhin für die Vorbereitung, Sportwissenschaft und mentale Einstellung einsetzen, die Sportlern helfen, im entscheidenden Moment ihre beste Leistung zu erbringen." – Eugene Willemsen, Geschäftsführer des Bereichs International Beverages bei PepsiCo

Informationen zu Gatorade

Gatorade, ein Geschäftsbereich von PepsiCo (NASDAQ: PEP) basiert auf mehr als 61 Jahren Forschung an Sportlern und zur Schweißphysiologie. Gatorade genießt das Vertrauen von Sportlern aller Leistungsklassen – von lokalen Sportplätzen bis hin zu den renommiertesten internationalen Wettkampfbühnen – in mehr als 80 Ländern weltweit. Das wissenschaftlich entwickelte Gatorade-Sortiment an Produkten für Flüssigkeitszufuhr sowie Leistungsfähigkeit ist darauf ausgelegt, die Verluste von Sportlern auszugleichen und sie mit dem zu versorgen, was sie für ihre beste Leistung benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf www.gatorade.com.

Informationen zu PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erzielte 2025 einen Nettoumsatz von fast 94 Milliarden US-Dollar, getragen von einem sich ergänzenden Portfolio aus Getränken und Convenience-Produkten, zu dem Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker sowie SodaStream gehören. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

PepsiCo wird von unserer Vision geleitet, der weltweit führende Anbieter von Getränken und Convenience-Produkten zu sein, indem wir mit pep+ (PepsiCo Positive) erfolgreich sind. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt und darauf abzielt, Wachstum voranzutreiben sowie eine stärkere, widerstandsfähigere Zukunft für PepsiCo und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pepsico.com. Folgen Sie uns außerdem auf X (Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn @PepsiCo.

1 Barnes KA, et al. (2019). Referenzwerte für Schweißrate, Natriumkonzentration im Schweiß und Natriumverlust über den Schweiß bei Sportlern: Eine Aktualisierung und Analyse nach Sportart. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

2Tarnowski CA, Rollo I, Carter JM, Lizarraga-Dallo MA, Oliva MP, Clifford T, James LJ, Randell RK. Flüssigkeitshaushalt und Kohlenhydrataufnahme von Elite-Fußballerinnen während des Trainings und bei Wettkämpfen. Nutrients. 2022 Aug 3;14(15):3188. doi: 10.3390/nu14153188. PMID: 35956363; PMCID: PMC9370343.

Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatoradeâ€™s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this.

Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatoradeâ€™s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this.

Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatoradeâ€™s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this.

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