EQS-News: pferdewetten.de AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026

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pferdewetten.de AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026



14.08.2026 / 18:48 CET/CEST

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pferdewetten.de AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026

Starke EBITDA-Wende von -196 T€ (H1 2025) auf +3.029 T€ (H1 2026)

Erste zählbare Erfolge der strategischen Neuausrichtung

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Düsseldorf, 14.08.2026

Die pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht.

Die Umsatzerlöse stiegen um 25,4% von 27,9 Mio. Euro auf 35,0 Mio. Euro.

Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: „Wir können über eine erfreuliche Entwicklung der pferdewetten.de AG im ersten Halbjahr 2026 berichten. Die in diesem Zeitraum erzielten Ergebnisse spiegeln unsere strategische Neuausrichtung und die ersten Erfolge unseres Kostensenkungsprogramms deutlich wider. Das erste Halbjahr 2026 unterstreicht unsere operativen Fortschritte und die gestärkte Ertragskraft der Gesellschaft.“

Das Pferdewetten-Segment bleibt weiterhin ein stabiler Umsatzgarant: Mit einem Spielvolumen von +28% und einem GGR-Anstieg von 76% gegenüber dem Vorjahreszeitraum unterstrich es seine starke Performance.

Auch die Sportwette zeigte in beiden Vertriebskanälen (Retail-Shopgeschäft / Online) ein starkes Wachstum auf – insbesondere das Online-Segment profitierte von der konsequenten produkt- und kundenorientierten Ausrichtung mit einer Umsatzsteigerung von 51%.

Im Retail-Shopgeschäft setzte sich die positive Umsatzentwicklung ebenfalls fort (+21% Net Gaming Revenue / NGR), während gleichzeitig die Kostenstruktur weiter optimiert wurde. Negative Übernahmeeffekte aus dem Vorjahr konnten mehr als kompensiert werden.

„Unser Fokus lag im ersten Halbjahr 2026 besonders auf der nachhaltigen Reduktion der Kosten. Spürbar ist das bereits in der deutlichen EBITDA-Wende von -196 T€ auf +3.029 T€ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zusätzlich haben wir einen Schwerpunkt auf Vertragsneuverhandlungen gelegt, um unsere Margen zu stärken und Umsatzquellen zu optimieren,“ äußert sich der Gesamtvorstand der pferdewetten.de AG.

Die positiven Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 untermauern die unveränderte Prognose: Der Vorstand strebt für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz von 70 Mio. € bis 80 Mio. € bei einem EBITDA von 5 Mio. € bis 10 Mio. € an.

Der Vorstand sieht die Gesellschaft damit auf dem besten Weg, die pferdewetten.de AG nachhaltig profitabel zu führen.



Der Halbjahresbericht 2026 ist auf der Investor Relations-Seite der Gesellschaft einsehbar:

www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

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Eine Übersicht über die Gewinn- und Verlustrechnung steht auf der letzten Seite dieser Corporate News.

Christian Gruber wird die Halbjahreszahlen 2026 sowie die aktuelle Entwicklung der pferdewetten.de AG am kommenden Montag, 17.08.2026, um 09:30 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz erläutern.

Die Anmeldung dazu ist unter dem folgenden Link möglich:

Videokonferenz pferdewetten.de AG

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

Halbjahreszahlen 2026 vs. 2025

(Zahlenwerte jeweils zum 30.06., ungeprüft) 2026 TEUR 2025 TEUR Abweichung absolut. Abweichung relativ Umsatzerlöse 35.042 27.933 7.109 25,4% Sonstige Erträge 1.495 227 1.269 560,0% Kosten der Umsatzerlöse -27.104 -23.431 -3.673 15,7% Bruttoergebnis 9.433 4.729 4.704 99,5% Bruttoergebnis % 26,9% 16,9% 10,0% 10,0% Marketing- und Werbeaufwendungen -514 -365 -149 40,9% Personalaufwand -3.444 -3.279 -165 5,0% Wertminderungsaufwand aus finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerten -217 0 -217 Sonstige Aufwendungen -2.229 -1.280 -948 74,1% Gesamte Aufwendungen -6.404 -4.925 -1.479 30,0% Aufwandskosten in % Umsatz -18,3% -17,6% -0,6% 3,7% EBITDA 3.029 -196 3.225 n.a. EBITDA % Umsatz 8,6% -0,7% 9,3% 9,3% Wertminderungen und Abschreibungen -1.575 -1.598 23 -1,4% EBIT 1.454 -1.794 3.248 n.a. EBIT % Umsatz 4,1% -6,4% 10,6% 10,6% Finanzergebnis -713 -929 216 -23,2% EBT 741 -2.723 3.463 n.a. EBT % Umsatz 2,1% -9,7% 11,9% 11,9% Steuern vom Einkommen und Ertrag -13 -17 4 -24,7% Ergebnis nach Steuern / Konzernergebnis 728 -2.740 3.468 n.a.

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