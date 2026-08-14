EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positivem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 – erstmalige Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Zwischenbericht

SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positivem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 – erstmalige Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD



14.08.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positivem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 – erstmalige Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD

Umsatzerlöse steigen auf 79,8 Mio. Euro (inkl. der erstmals konsolidierten BTE); SANHA-Kerngeschäft wächst organisch um 12,5 % auf 69,2 Mio. Euro

Rohertrag, bereinigt um Währungskurserträge, steigt auf 45,4 Mio. €

EBITDA mit 11,0 Mio. Euro über Vorjahr; Marge unter Vorjahresniveau

Einstelliges Wachstum im Kerngeschäft für das Gesamtjahr 2026 erwartet

Erstmalige, freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß CSRD

Essen, 14. August 2026 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld deutlich steigende Umsatzerlöse und ein leicht verbessertes operatives Ergebnis im Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse stiegen inklusive der erstmals konsolidierten BTE Biegetechnik Engineering GmbH (BTE) um 29,8 % auf 79,8 Mio. Euro (1. Hj. 2025: 61,5 Mio. Euro). Bereinigt um BTE wuchs das SANHA-Kerngeschäft organisch um 12,5 % auf 69,2 Mio. Euro. Getragen wurde diese Entwicklung von einem erneut starken Auslandsgeschäft sowie einem dynamischen Industrie- und OEM-Geschäft. Besonders positiv entwickelten sich die Märkte in den Benelux-Staaten, Frankreich und Zentraleuropa. Der Auslandsumsatz blieb auch nach Integration der BTE mit einem Anteil von 74,0 % auf hohem Niveau. Mit dem Erwerb sämtlicher Anteile an der BTE Biegetechnik Engineering GmbH zum 30. April 2026 (wirtschaftlicher Übergang rückwirkend zum 1. Januar 2026) hat SANHA im ersten Halbjahr zudem seine industrielle Kompetenz im Bereich der mechanischen Rohrverarbeitung gezielt ausgebaut. Die Integration verläuft seit dem Closing reibungslos.

Der Rohertrag (bereinigt um Währungskurserträge) stieg auf 45,4 Mio. Euro (1. Hj. 2025: 38,0 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 11,0 Mio. Euro (1. Hj. 2025: 10,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge lag bei 13,7 % (1. Hj. 2025: 16,3 %). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich trotz gestiegener Abschreibungen im Zuge erheblicher Investitionen der vergangenen Jahre auf 7,4 Mio. Euro (1. Hj. 2025: 7,0 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 9,3 % entspricht (1. Hj. 2025: 11,3 %).

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: „Im ersten Halbjahr kamen unsere erfolgreiche Internationalisierungsstrategie und unser breit diversifiziertes Produkt- und Branchenspektrum erneut voll zum Tragen. Mit der Übernahme von BTE stärken wir zudem gezielt unsere industrielle Kompetenz und unsere Position als verlässlicher Entwicklungspartner für OEM-Kunden. Dass wir auch organisch den Umsatz und das operative Ergebnis in einem weiterhin anspruchsvollen und geopolitisch unsicheren Umfeld steigern konnten, bestätigt uns in unserer strategischen Ausrichtung.“

SANHA hat im ersten Halbjahr erstmalig einen freiwilligen CSRD-Nachhaltigkeitsbericht gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Ziel finalisiert, die Zukunftsfähigkeit und Resilienz der Gruppe zu stärken. Obwohl nach aktueller Rechtslage noch nicht berichtspflichtig, geht SANHA damit über gesetzliche Anforderungen hinaus und baut frühzeitig Strukturen, Datenerhebungsprozesse und Kennzahlensysteme für künftige Berichtspflichten auf. Ergänzend veröffentlicht SANHA eine ESG-Broschüre, die kompakt die wesentlichen Inhalte des Berichts zusammenfasst.

Für das zweite Halbjahr erwartet SANHA positive Impulse für die Umsatzentwicklung unter anderem vom Umstieg auf bleifreie Werkstoffe, bei dem das Unternehmen bereits seit 2009 seine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit unter Beweis stellt, von der wachsenden Nachfrage im Kälte- und Klimabereich sowie von Impulsen im deutschen Heizungsmarkt. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet SANHA bei insgesamt leicht anziehender Nachfrage mit einem Umsatzwachstum im Kerngeschäft im einstelligen Bereich – inklusive BTE deutlich darüber – bei leicht steigendem EBITDA und EBIT.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 und der CSRD-Nachhaltigkeitsbericht 2025 sowie die ESG-Broschüre sind unter https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/Investor-Relations/Dokumente/ abrufbar.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 860 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In fünf Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 14.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com

14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A383VY6 WKN: A383VY Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299008XLQ6FIVLW9E26 EQS News ID: 2381778

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381778 14.08.2026 CET/CEST