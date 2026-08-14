EQS-News: Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht

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Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht



14.08.2026 / 15:29 CET/CEST

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Berlin, 14. August 2026

Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht

Die Tradegate AG blickt auf ein außerordentlich gutes 1. Halbjahr 2026 zurück.

Die Umsätze als Market Specialist für Aktien und Exchange Traded Products (ETPs) an der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX) konnten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 15 % auf rund 281 Milliarden € gesteigert werden.

Die Zahl der Einzeltransaktionen stieg um 31,7 % auf 47.497.913 Geschäftsabschlüsse. Die höchsten Umsatzzuwächse mit rund 50 % wurden im Januar und Juni erzielt, während im März und April Umsatzrückgänge von 5,5 % bzw. 13,2 % zu verzeichnen waren.

Aufgrund der teilweise hohen Volatilitäten im Markt konnten gegenüber dem Vorjahr bessere Bruttomargen im Wertpapierhandel erzielt werden.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg daher überproportional zur Umsatzentwicklung um 63,7 % auf 66,11 Millionen €. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 64,2 % auf 46,087 Millionen €.

In den ersten 6 Wochen des zweiten Halbjahres haben sich moderate Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahr um rund 12 % fortgesetzt.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.tradegate.ag einsehbar.

Über die Tradegate AG

Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in Berlin. Ihr Hauptgeschäftsfeld ist die Tätigkeit als Market Specialist für über vierzehntausend Wertpapiergattungen (Aktien, ETPs und Derivate) an der Tradegate Berlin Stock Exchange, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisiert ist, sowie an weiteren Börsen in Europa. Mit der App tradegate.direct ermöglicht die Tradegate AG Privatanlegern den direkten, kostenfreien Handel an der Tradegate BSX. Darüber hinaus emittiert sie strukturierte Produkte und betreibt unter der Marke Berliner Effektenbank exklusives Private Banking.

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: (030) 89 606 -145

E-Mail: chughes@tradegate.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Tradegate AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89 606 144 Fax: +49 (0)30 89 606 134 E-Mail: htimm@tradegate.de Internet: www.tradegate.ag ISIN: DE0005216907 WKN: 521690 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299007BIE0JSIBS4K52 EQS News ID: 2383366

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