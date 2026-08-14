Eurozone: Wirtschaft wächst im Frühjahr wie erwartet

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Frühjahr wie erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im zweiten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP in den Monaten April bis Juni um 1,0 Prozent. Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,7 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland, Frankreich und Italien wuchs die Wirtschaft jeweils um 0,2 Prozent./jsl/jkr/stk

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