Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.2026

onvista · Uhr
Thema: WasserstoffBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adessoBericht 2. Quartal 2026
Americas Gold and SilverBericht 2. Quartal 2026
AsicsBericht 2. Quartal 2026
AvivaBericht 2. Quartal 2026
GrammerBericht 2. Quartal 2026
H&RBericht 2. Quartal 2026
NagarroBericht 2. Quartal 2026
NKTBericht 2. Quartal 2026
Outlook TherapeuticsBericht 3. Quartal 2026
SFC EnergyBericht 2. Quartal 2026
Sigma LithiumBericht 2. Quartal 2026
StratecBericht 2. Quartal 2026
TalanxBericht 2. Quartal 2026
Uzin UtzBericht 2. Quartal 2026
W&W (Wüstenrot & Württembergische)Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SFC Energy
Talanx
adesso
W&W
Americas Gold and Silver
Nagarro
Aviva
Stratec
Outlook Therapeutics
NKT
Sigma Lithium
Uzin Utz
H&R
Grammer
Asics

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