Französisches Verfassungsgericht stoppt Social-Media-Verbot für Jugendliche

Paris, 14. ⁠Aug (Reuters) - Das französische Verfassungsgericht hat ein geplantes Verbot von sozialen Medien für Jugendliche unter 15 Jahren gestoppt. Die Neuregelung verletze die Meinungsfreiheit, erklärte das Pariser Gericht ‌am Freitag zur Begründung. Für Präsident Emmanuel Macron bedeutet die Entscheidung einen Rückschlag. Er beauftragte Ministerpräsident Sebastien Lecornu ⁠damit, ⁠den Gesetzentwurf zu überarbeiten, wie das Präsidialamt mitteilte.

Um Minderjährigen unter 15 Jahren den Zugang zu bestimmten Online-Diensten zu verwehren, müsse sich im Grunde jeder Nutzer – auch ein Erwachsener – vor der Nutzung identifizieren, hieß es ‌in der Begründung der Entscheidung. ‌Da der Gesetzgeber jedoch die Voraussetzungen und Grenzen für diesen Altersnachweis nicht präzisiert habe, seien die notwendigen rechtlichen Garantien ⁠nicht gewährleistet.

Macron sei entschlossen, die Reform vor dem Frühjahr ‌2027 in Kraft treten ⁠zu lassen, teilte der Elysee-Palast mit. Zu diesem Zeitpunkt findet in Frankreich die nächste Präsidentschaftswahl statt, bei der Macron nicht erneut kandidieren darf.

Das französische ‌Parlament hatte das Verbot ⁠für Kinder und Jugendliche ⁠unter 15 Jahren beschlossen. Frankreich wäre damit das erste Land in Europa gewesen, das eine solche Regelung eingeführt hätte. Im Dezember hatte Australien als weltweit erster Staat ein Gesetz verabschiedet, das Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu Plattformen wie das zu Meta gehörende Facebook, TikTok und die Google-Tochter YouTube ⁠untersagt.

(Bericht von Elizabeth Pineau und Sudip Kar-GuptaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)