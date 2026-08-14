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Gold - Erholung angelaufen …

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Erholung angelaufen …

… doch jetzt steht ein wichtiger Lackmustest an. Aber der Reihe nach: Im Anschluss an die heftige Preiskorrektur seit dem Allzeithoch von Ende Januar bei 5.595 USD gelang dem Goldpreis zuletzt eine Stabilisierung im Bereich der runden 4.000er-Marke (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 6. August). Aus der seinerzeit beschriebenen Konstellation konnte das Edelmetall seither lehrbuchmäßig Kapital schlagen. Damit rückt die nächste Schlüsselwiderstandszone in den Mittelpunkt. Gemeint ist die Kombination aus der 200-Tage-Linie und dem zu Jahresbeginn etablierten Abwärtstrend (akt. bei 4.502/4.559 USD; siehe Chart). An dieser Stelle gibt es aus charttechnischer Sicht etwas zu gewinnen: Gelingt der Ausbruch, liegt mehr als eine kurzfristige Stabilisierung vor. Vielmehr kann dann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als große, trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Im Erfolgsfall wäre das Edelmetall zurück in der Erfolgsspur. Zusätzlicher Rückenwind kommt von der traditionell saisonal günstigen Phase im 2. Halbjahr. Die Hochs bei 4.773/4.889 USD markieren im Ausbruchsfall die nächsten Barrieren. Die zuerst genannte Anlaufmarke harmoniert dabei bestens mit der 50%-Korrektur der gesamten Abwärtsbewegung seit Ende Januar (4.769 USD).

Gold (Daily)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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