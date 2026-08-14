Iran und USA streiten um die Kontrolle der Straße von Hormus

Dubai, 14. ⁠Aug (Reuters) - Der Iran und die USA erheben im Konflikt um die strategisch wichtige Straße von Hormus gegensätzliche Ansprüche auf die Hoheit über die Meerenge. Die Wasserstraße stehe unter der Verwaltung und Kontrolle der Islamischen Republik, erklärte der ‌neu ernannte Chef der iranischen Basidsch-Miliz, Hussein Taeb, am Donnerstag. Damit widersprach er Präsident Donald Trump, der am Mittwoch von einer "vollständigen Kontrolle" durch ⁠die USA ⁠gesprochen hatte. Das gemeinsame militärische Oberkommando des Iran teilte zudem mit, dass kein Schiff die Meerenge ohne Erlaubnis Teherans passieren dürfe. Behauptungen der USA, die Durchfahrt verlaufe normal, seien gelogen.

Eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus hängt iranischen Angaben zufolge von der Einhaltung der Zusagen aus dem Interimsabkommen ‌ab. Der hochrangige Militärvertreter Rassul Sanai-Rad erklärte ‌der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars zufolge, die USA könnten die Öffnung nicht im Alleingang erreichen. Mohammed Mochber, ein Berater des geistlichen Oberhaupts Modschtaba Chamenei, drohte auf der ⁠Kurznachrichtenplattform X mit Angriffen, sollten die Bedingungen Teherans nicht erfüllt werden. Er ‌verwies auf eine neue regionale Ordnung, die ⁠unabhängig von militärischen Garantien Washingtons sei. Dies bezog sich offenbar auf ein erwartetes Abkommen zwischen dem Iran und Oman zur Regelung des Schiffsverkehrs.

Nach dem Beginn des Krieges durch US-israelische Angriffe auf den ‌Iran am 28. Februar hatte ⁠Teheran die Meerenge faktisch geschlossen. Zuvor ⁠war ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgaslieferungen durch die Wasserstraße transportiert worden. Die USA verhängten daraufhin eine Seeblockade gegen iranische Schiffe und Häfen. Im Juni hatten beide Länder eine vorläufige Vereinbarung über einen dauerhaften Waffenstillstand getroffen, die jedoch wenige Wochen später scheiterte. Der Iran nahm begrenzte Angriffe auf Schiffe wieder auf, während die USA erneut Ziele in den südlichen Provinzen des Landes bombardierten.

(Bericht von Elwely Elwelly und ⁠Reuters DubaiBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Isabelle NoackBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)