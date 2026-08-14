IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Europa hat die Gigafabriken gebaut. Jetzt beginnt der schwierigste Teil.

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Europa hat die Gigafabriken gebaut. Jetzt beginnt der schwierigste Teil.

Europas Batterieambitionen haben eine entscheidende Phase erreicht.

Nach Jahren ehrgeiziger Ankündigungen und Investitionen in Milliardenhöhe aus öffentlicher und privater Hand wird die Batterieproduktion auf dem Kontinent zunehmend Realität. Der französische Hersteller Verkor nahm Ende 2025 seine erste Gigafabrik in Dünkirchen in Betrieb, während Automotive Cells Company (ACC) die Produktion in seinem Batteriewerk in Nordfrankreich weiter hochfährt. Gemeinsam mit den Investitionen der großen europäischen Automobilhersteller bilden diese Projekte das Rückgrat der Strategie, die Abhängigkeit von asiatischen Batterieproduzenten zu verringern und die Zukunft der europäischen Automobilindustrie zu sichern.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Batterieindustrie weit anspruchsvoller ist als der Bau neuer Fabriken.

Northvolt, einst als Europas Vorzeigeunternehmen für Batteriezellen gefeiert, musste nach Finanzierungsproblemen, Produktionsschwierigkeiten und veränderten Marktbedingungen Insolvenz anmelden. Auch ACC hat seine ursprünglichen Expansionspläne zurückgefahren und geplante Batteriewerke in Deutschland und Italien vorerst auf Eis gelegt, um sich auf den Ausbau der französischen Produktion zu konzentrieren.

Diese Entwicklungen bedeuten jedoch nicht, dass Europas Batteriestrategie gescheitert ist.

Vielmehr verdeutlichen sie eine zentrale Erkenntnis: Batteriesouveränität lässt sich nicht allein durch die Ankündigung neuer Gigafabriken erreichen.

Sie erfordert industrielles Know-how, wettbewerbsfähige Energiekosten, langfristige Finanzierung, verlässliche Kunden und - vielleicht am wichtigsten - einen sicheren Zugang zu den Rohstoffen, die diese Fabriken dauerhaft versorgen.

Das fehlende Bindeglied

Die europäische Batteriedebatte konzentriert sich weiterhin vor allem auf Produktionskapazitäten.

Eine ebenso wichtige Frage erhält dagegen deutlich weniger Aufmerksamkeit.

Selbst wenn Europa weltweit führende Batteriefabriken errichtet - wer kontrolliert die Rohstoffe, die diese Fabriken versorgen sollen?

Graphit steht selten so im Fokus wie Lithium, Nickel oder Kobalt. Dennoch bleibt es das dominierende kommerzielle Anodenmaterial und wird in nahezu jeder Lithium-Ionen-Batterie eingesetzt. Ob Elektrofahrzeug oder stationärer Großspeicher - ohne Graphit funktioniert keine moderne Batterie.

Daraus ergibt sich eine erhebliche strategische Verwundbarkeit.

Der Abbau von Graphit ist lediglich der erste Schritt der Wertschöpfungskette. Erst durch Reinigung, Sphäroidisierung, Beschichtung und Qualifizierung für die jeweiligen Batteriehersteller entsteht batteriefähiges Anodenmaterial.

Heute wird ein Großteil dieser nachgelagerten Verarbeitung von China dominiert.

Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass die Graphitnachfrage in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen wird, da sowohl die Produktion von Elektrofahrzeugen als auch stationäre Energiespeicher weiter wachsen. Gleichzeitig konzentrieren sich die Raffinierungs- und Verarbeitungskapazitäten weiterhin auf wenige Regionen, wodurch zahlreiche Länder erheblichen Lieferkettenrisiken ausgesetzt bleiben.

Mit anderen Worten: Europa könnte Batterien im eigenen Wirtschaftsraum produzieren und dennoch bei einem der wichtigsten Rohstoffe weiterhin von ausländischen Lieferanten abhängig bleiben.

Eine Gigafabrik ohne gesicherte Graphitversorgung ist vergleichbar mit einer Flugzeugfabrik ohne Aluminium. Die Produktionslinien mögen sich in Europa befinden - entscheidende Teile der Lieferkette bleiben dennoch verwundbar.

Von der Gigafabrik zur Lieferkette

Brüssel hat diese Herausforderung zunehmend erkannt.

Mit dem Critical Raw Materials Act verfolgt die Europäische Union das Ziel, die heimische Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe auszubauen und gleichzeitig die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren. Zugleich räumt die Politik ein, dass vollständige Autarkie weder realistisch noch wirtschaftlich sinnvoll ist.

Stattdessen setzt Europa verstärkt auf vertrauenswürdige internationale Partner, die strategische Rohstoffe unter vergleichbaren Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards liefern können.

Kanada hat sich dabei als einer der wichtigsten Partner etabliert.

Bereits 2021 unterzeichneten die Europäische Union und Kanada eine Strategische Partnerschaft für Rohstoffe, die Investitionen fördern, Lieferketten enger verzahnen und die Zusammenarbeit bei den für die Energiewende benötigten Mineralien stärken soll.

Damit aus politischen Absichtserklärungen jedoch wirtschaftliche Realität wird, sind neue Bergbauprojekte erforderlich.

Warum der Erzgehalt entscheidend ist

Ein Unternehmen, das in diesem Zusammenhang zunehmend Aufmerksamkeit erhält, ist der kanadische Graphitentwickler Focus Graphite.

Sein Vorzeigeprojekt Lac Knife in Québec zeichnet sich durch ein besonders wichtiges Merkmal aus: den außergewöhnlich hohen Graphitgehalt.

Die Machbarkeitsstudie weist durchschnittliche Mineralreserven von rund 15 % graphitischem Kohlenstoff aus und zählt das Projekt damit zu den hochgradigsten fortgeschrittenen Graphitlagerstätten Nordamerikas.

Im Bergbau ist der Erzgehalt weit mehr als eine geologische Kennzahl.

Ein höherer Erzgehalt bedeutet in der Regel, dass weniger Gestein abgebaut und verarbeitet werden muss, um dieselbe Menge an Graphitkonzentrat zu gewinnen. Das kann den Energieverbrauch, den Aufbereitungsaufwand und die Betriebskosten über den gesamten Gewinnungs- und Konzentrationsprozess hinweg deutlich reduzieren.

Dieses Potenzial konnte Focus Graphite zuletzt mit einer Pilotanlage im Acht-Tonnen-Maßstab demonstrieren.

Mithilfe einer konventionellen mechanischen Flotation produzierte das Unternehmen Graphitkonzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 98,7 %, und zwar noch vor jeder chemischen oder thermischen Reinigung.

Wichtig ist jedoch: Dieses Konzentrat ist noch kein batteriefähiges Anodenmaterial. Bevor es in der kommerziellen Batterieproduktion eingesetzt werden kann, sind weitere Schritte wie Reinigung, Mikronisierung, Sphäroidisierung, Beschichtung sowie die Qualifizierung durch potenzielle Kunden erforderlich.

Dennoch stellt ein derart hochgradiges Konzentrat aus konventioneller Aufbereitung einen vielversprechenden Ausgangspunkt dar. Jede Verunreinigung, die bereits früh im Prozess entfernt wird, kann die Komplexität, den Energiebedarf und die Kosten der nachgelagerten Verarbeitung reduzieren.

Für westliche Produzenten, die mit etablierten chinesischen Lieferketten konkurrieren möchten, könnte dies ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

Mehr als nur ein Projekt

Lac Knife ist zwar das wichtigste Projekt des Unternehmens, doch Focus Graphite besitzt mit Lac Tétépisca in Québec ein weiteres bedeutendes Graphitprojekt.

Dort verfügt das Unternehmen über umfangreiche angezeigte und vermutete Graphitressourcen und schafft damit erhebliches langfristiges Entwicklungspotenzial über das erste Projekt hinaus.

Gemeinsam ergänzen sich beide Projekte.

Lac Knife überzeugt durch seinen außergewöhnlich hohen Erzgehalt, eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie und vielversprechende Ergebnisse aus der Pilotproduktion.

Lac Tétépisca steht für langfristige Größenordnung und zusätzliches Wachstumspotenzial.

Für potenzielle industrielle Abnehmer sind beide Eigenschaften entscheidend. Sie benötigen nicht nur hochwertiges Material, sondern auch die Sicherheit, dass die Versorgung über Jahrzehnte und nicht lediglich über wenige Jahre gewährleistet werden kann.

Der Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette

Wie jedes Bergbauunternehmen vor Produktionsbeginn steht auch Focus Graphite noch vor bedeutenden Herausforderungen.

Genehmigungen, Finanzierung, Minenbau, Weiterverarbeitung und die kommerzielle Qualifizierung stellen weiterhin wichtige Meilensteine dar, bevor eine Produktion aufgenommen werden kann.

Diese Risiken sollten keinesfalls unterschätzt werden.

Gleichzeitig zeigen Europas jüngste Erfahrungen beim Aufbau einer Batterieindustrie, dass industrielle Souveränität nicht allein durch politische Zielsetzungen erreicht werden kann. Jede Stufe der Wertschöpfungskette muss letztlich auch wirtschaftlich tragfähig sein.

Europa steht zudem vor einer weiteren Herausforderung.

Die Diversifizierung der Graphitversorgung außerhalb Chinas ist ein wichtiger erster Schritt. Wirkliche Resilienz entsteht jedoch erst durch eine vollständig integrierte Wertschöpfungskette - von der Rohstoffgewinnung über Konzentration, Reinigung, Sphäroidisierung und Beschichtung bis hin zur Produktion von Batterieanodenmaterial.

Vor diesem Hintergrund treibt Focus Graphite ein kanadisches elektrothermisches Reinigungsprogramm voran, das von Natural Resources Canada mit bis zu 14,1 Millionen kanadischen Dollar an nicht rückzahlbaren Fördermitteln unterstützt wird. Ziel ist es nicht nur, Graphitkonzentrat zu exportieren, sondern auch eine hochwertige Weiterverarbeitung in Nordamerika aufzubauen.

Dieser Ansatz entspricht in hohem Maße der sich wandelnden europäischen Rohstoffstrategie.

Die nächste Phase der Batteriesouveränität

Europa hat bereits bewiesen, dass es bereit ist, Milliarden Euro in den Aufbau einer eigenen Batterieindustrie zu investieren.

Die nächste Phase könnte jedoch noch entscheidender werden.

Der langfristige Erfolg wird nicht allein von der Produktionskapazität abhängen, sondern von einer sicheren Versorgung mit kritischen Rohstoffen, dem Ausbau nachgelagerter Verarbeitungskapazitäten und belastbaren Partnerschaften mit politisch stabilen rohstoffreichen Ländern.

Die Rohstoffpartnerschaft zwischen der Europäischen Union und Kanada schafft dafür den politischen Rahmen.

Projekte wie Lac Knife und Lac Tétépisca zeigen das geologische Potenzial.

Die verbleibende Herausforderung ist wirtschaftlicher Natur: Projekte müssen finanziert, Verarbeitungskapazitäten ausgebaut und neue Lieferketten erfolgreich mit Europas wachsender Batterieindustrie verknüpft werden.

Letztlich werden Europas Batterieambitionen nicht allein an der Zahl der errichteten

Gigafabriken gemessen werden.

Entscheidend wird sein, ob diese Fabriken dauerhaft auf sichere, diversifizierte und wirtschaftlich wettbewerbsfähige Lieferketten zurückgreifen können.

Solange Graphit nicht dieselbe strategische Aufmerksamkeit erhält wie die Batterieproduktion selbst, bleibt Europas Weg zu echter Batteriesouveränität unvollendet.

Quellen

https://africa.businessinsider.com/local/markets/germany-turns-to-madagascar-graphite-as-europe-seeks-alternatives-to-china/8lfqlnb

https://greensteelworld.com/from-reliance-to-resilience-securing-europes-green-graphite-supply

https://www.eureporter.co/science-magazine/batteries/2026/07/30/the-power-struggle-the-challenges-for-european-battery-producers-to-compete-on-a-global-stage/

https://focusgraphite.com/

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Focus Graphite Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA34416E8743

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