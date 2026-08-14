IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Warum Hochleistungswerkstoffe zu Europas nächstem Wettbewerbsvorteil werden könnten

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Warum Hochleistungswerkstoffe zu Europas nächstem Wettbewerbsvorteil werden könnten

In den vergangenen zehn Jahren konzentrierte sich Europas Industriepolitik vor allem auf Künstliche Intelligenz, Halbleiter, erneuerbare Energien und digitale Souveränität. Hinter all diesen Zukunftstechnologien steht jedoch ein weit weniger sichtbarer, aber nicht minder entscheidender Faktor: moderne Hochleistungswerkstoffe.

Ob leichtere Flugzeuge, widerstandsfähigere Infrastruktur, leistungsfähigere Batterien oder die nächste Generation von Verteidigungssystemen - die Leistungsfähigkeit künftiger Technologien wird zunehmend von den Materialien bestimmt, aus denen sie gefertigt werden. Der Wettbewerb um ihre Entwicklung und industrielle Nutzung hat längst die Forschungslabore verlassen. Er entwickelt sich zu einem geopolitischen Wettlauf um industrielle Resilienz, sichere Lieferketten und technologische Führungsfähigkeit.

Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks reagieren darauf mit einer deutlich stärkeren politischen Priorisierung des Themas. Für Europa geht es dabei längst nicht mehr nur darum, wissenschaftliche Spitzenleistungen hervorzubringen. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, aus Forschung marktfähige Produkte und wettbewerbsfähige Industrien entstehen zu lassen.

Europa startet keineswegs aus einer schwachen Position. Universitäten, Forschungsinstitute und Industrieunternehmen des Kontinents zählen seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Akteuren der Materialwissenschaften. Ihre Entwicklungen reichen von innovativen Baustoffen über neue Werkstoffe für die Mobilitätsbranche bis hin zu Anwendungen in der Energie-, Luftfahrt- und Medizintechnik.

Auch die Europäische Kommission misst dem Bereich inzwischen eine strategische Bedeutung bei. Mit dem angekündigten Advanced Materials Act soll der Sektor zu einem zentralen Baustein europäischer Industriepolitik werden. Ziel ist es, technologische Souveränität auszubauen, kritische Abhängigkeiten von außereuropäischen Lieferketten zu reduzieren und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie langfristig zu stärken. Hochleistungswerkstoffe werden dabei zunehmend nicht mehr als isoliertes Forschungsgebiet verstanden, sondern als Basistechnologie für zahlreiche industrielle Wertschöpfungsketten.

Gerade hier liegt jedoch Europas größte Herausforderung.

An wissenschaftlicher Exzellenz mangelt es nicht - wohl aber an ihrer wirtschaftlichen Umsetzung. Zahlreiche Studien und Empfehlungen an die Europäische Kommission weisen seit Jahren auf dieselben strukturellen Defizite hin: fragmentierte Innovationsökosysteme, unzureichende Pilotfertigungen, fehlende Industriepartnerschaften sowie die langen Investitionszyklen, die Deep-Tech-Unternehmen typischerweise begleiten. Vielversprechende Entwicklungen verlassen deshalb häufig nie das Versuchsstadium oder werden erst außerhalb Europas in industriellem Maßstab kommerzialisiert.

Gleichzeitig verschärft sich der internationale Wettbewerb.

In den Vereinigten Staaten gewinnen Hochleistungswerkstoffe zunehmend strategische Bedeutung - nicht nur als Bestandteil der Industriepolitik, sondern auch im Kontext der nationalen Sicherheit. Staatliche Programme und Verteidigungsbehörden investieren verstärkt in leichte Verbundwerkstoffe, neue Beschichtungstechnologien, leistungsfähige Energiespeicher sowie Materialien, die den Einsatz moderner Luft- und Raumfahrtsysteme verbessern können. Damit entsteht ein Markt, in dem öffentliche Investitionen, Verteidigungsbudgets und industrielle Nachfrage immer stärker ineinandergreifen.

Diese Entwicklung verdeutlicht einen grundlegenden Wandel. Branchen, die das wirtschaftliche Wachstum der kommenden Jahrzehnte prägen werden - von der Energiewende über Elektromobilität bis hin zu Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung -, sind nicht allein auf Software oder künstliche Intelligenz angewiesen. Ebenso entscheidend werden die physikalischen Eigenschaften der Materialien sein, auf denen diese Technologien aufbauen.

Kaum ein Werkstoff verdeutlicht dieses Spannungsfeld besser als Graphen.

Seit seiner Entdeckung gilt das aus einer einzigen Kohlenstoffatomschicht bestehende Material als außergewöhnlich vielversprechend. Seine Kombination aus hoher Festigkeit, exzellenter elektrischer und thermischer Leitfähigkeit sowie geringem Gewicht weckte früh große Erwartungen. Über Jahre blieb die industrielle Nutzung jedoch hinter dem wissenschaftlichen Potenzial zurück. Viele der angekündigten Anwendungen erwiesen sich als schwieriger zu realisieren als zunächst angenommen, weshalb Graphen zwischenzeitlich als typisches Beispiel für eine Technologie galt, deren wirtschaftlicher Durchbruch immer wieder verschoben wurde.

Inzwischen zeichnet sich jedoch ein differenzierteres Bild ab.

Statt auf die eine spektakuläre Killeranwendung zu setzen, integrieren Unternehmen Graphen zunehmend in bestehende Industrieprodukte. Bereits geringe Materialzugaben können Beton widerstandsfähiger machen, Beschichtungen langlebiger gestalten, Verbundwerkstoffe leichter und gleichzeitig stabiler ausführen oder die Leistungsfähigkeit von Energiespeichern verbessern. Der Fokus hat sich damit deutlich verschoben: Weg vom theoretischen Nachweis außergewöhnlicher Materialeigenschaften, hin zur messbaren Verbesserung etablierter Produktionsprozesse und industrieller Anwendungen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Entwicklung von First Graphene einordnen.

Das australische Unternehmen hat sich zunächst auf die industrielle Herstellung von Graphen spezialisiert und seine Geschäftsaktivitäten schrittweise auf konkrete Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen ausgeweitet. Gemeinsam mit dem britischen Baustoffhersteller Breedon sowie dem Betonfertigteilspezialisten FP McCann wurden beispielsweise graphenverstärkte Dachziegel entwickelt, bei deren Herstellung sowohl der Zementeinsatz als auch die damit verbundenen CO-Emissionen reduziert werden konnten, ohne die erforderlichen Materialeigenschaften zu beeinträchtigen. Solche Projekte zeigen, wie sich Graphen langsam vom Forschungsgegenstand zu einem industriell nutzbaren Werkstoff entwickelt.

In jüngster Zeit hat das Unternehmen seine internationale Ausrichtung jedoch deutlich verstärkt. Mit der Übernahme der Vermögenswerte des US-Unternehmens MITO Material Solutions sicherte sich First Graphene nicht nur einen operativen Standort in den Vereinigten Staaten, sondern erweiterte zugleich sein Technologieportfolio um funktionalisiertes Graphen und Graphenoxid. Noch bedeutsamer als die Transaktion selbst ist jedoch ihre strategische Einordnung: Sie eröffnet Zugang zu bestehenden Kunden, etablierten Fertigungskapazitäten und einem wachsenden Markt für Hochleistungswerkstoffe in den USA.

Betrachtet man diesen Schritt isoliert, handelt es sich um eine klassische Unternehmensübernahme. Im größeren industriepolitischen Zusammenhang steht sie jedoch exemplarisch für einen Trend, der derzeit in der gesamten Branche zu beobachten ist. Immer mehr Unternehmen positionieren sich gezielt auf dem amerikanischen Markt, weil dort staatliche Forschungsprogramme, industrielle Investitionen und verteidigungspolitische Beschaffung zunehmend ineinandergreifen. In einem solchen Umfeld wird die geografische Präsenz beinahe ebenso wichtig wie die technologische Kompetenz selbst.

Besonders deutlich wird dies im Verteidigungssektor. Moderne Luft- und Raumfahrtsysteme, unbemannte Plattformen, Energiespeicher oder elektronische Schutzsysteme stellen immer höhere Anforderungen an Gewicht, Stabilität, Wärmeableitung und elektromagnetische Abschirmung. Entsprechend wächst das Interesse an neuen Verbundwerkstoffen, leitfähigen Beschichtungen und graphenbasierten Materialien, die genau diese Eigenschaften verbessern können. Vor diesem Hintergrund sind auch die jüngsten Aktivitäten von First Graphene in den Vereinigten Staaten zu sehen. Neben der Übernahme von MITO verweist das Unternehmen auf neue Geschäftsmöglichkeiten im Umfeld amerikanischer Verteidigungs- und Luftfahrtprogramme sowie auf entsprechende Forschungsinitiativen. Diese Entwicklungen sollten jedoch weniger als einzelne Unternehmensmeldungen verstanden werden als vielmehr als Ausdruck eines Marktes, dessen Dynamik zunehmend durch strategische Nachfrage geprägt wird.

Gleichzeitig wäre es verfrüht, daraus einen unmittelbar bevorstehenden Durchbruch für die gesamte Branche abzuleiten.

Der Markt für Hochleistungswerkstoffe bleibt anspruchsvoll. Zwischen einer erfolgreichen Materialentwicklung und einer breiten industriellen Anwendung liegen häufig jahrelange Qualifizierungsprozesse, umfangreiche Produkttests und konservative Beschaffungszyklen. Gerade in regulierten Branchen wie Bauwesen, Luftfahrt oder Verteidigung erfolgt die Einführung neuer Materialien schrittweise und unter hohen technischen Anforderungen. Auch Unternehmen mit überzeugenden Forschungsergebnissen stehen daher vor der Herausforderung, Pilotprojekte in wiederkehrende Serienaufträge zu überführen und gleichzeitig Produktionskapazitäten wirtschaftlich auszubauen.

Dies gilt ebenso für First Graphene. Zwar zeigen die jüngsten Aktivitäten, dass sich das Unternehmen international breiter aufstellt und seine kommerzielle Präsenz ausbaut. Dennoch bewegt es sich weiterhin in einem Markt, in dem technologische Leistungsfähigkeit allein keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg garantiert. Entscheidend wird sein, ob sich industrielle Anwendungen in größerem Maßstab etablieren und aus Entwicklungsprojekten dauerhaft tragfähige Geschäftsmodelle entstehen.

Für Europa reicht die Bedeutung dieser Entwicklung jedoch weit über die Perspektiven eines einzelnen Unternehmens hinaus.

Der Kontinent verfügt nach wie vor über eine der weltweit stärksten Forschungslandschaften im Bereich der Materialwissenschaften. Gleichzeitig besitzt Europa eine hochentwickelte industrielle Basis, die von innovativen Werkstoffen unmittelbar profitieren könnte - von der Bauwirtschaft über den Automobilsektor bis hin zur Luft- und Raumfahrt, der Energiewirtschaft und der Verteidigungsindustrie.

Doch wissenschaftliche Spitzenleistungen allein sichern noch keine industrielle Führungsrolle.

Genau deshalb kommt Initiativen wie dem geplanten Advanced Materials Act eine besondere Bedeutung zu. Gefragt sind nicht nur zusätzliche Forschungsgelder, sondern vor allem bessere Rahmenbedingungen für Pilotfertigungen, stärkere Industriepartnerschaften, leichterer Zugang zu Wachstumskapital und effizientere Wege von der wissenschaftlichen Entdeckung bis zur industriellen Serienproduktion. Europas technologische Souveränität wird letztlich davon abhängen, ob neue Materialien nicht nur hier entwickelt, sondern auch hier produziert und in großem Maßstab eingesetzt werden.

Die eigentliche Ironie besteht darin, dass Europa den wissenschaftlichen Teil dieser Aufgabe bereits weitgehend erfüllt hat. Zahlreiche der Innovationen, auf denen die industrielle Entwicklung der kommenden Jahrzehnte beruhen dürfte, stammen aus europäischen Laboren und Forschungseinrichtungen. Das größere Risiko besteht vielmehr darin, dass die wirtschaftliche Wertschöpfung zunehmend dort entsteht, wo Investitionen, industrielle Skalierung und öffentliche Nachfrage schneller zusammenfinden.

Künstliche Intelligenz dominiert derzeit die politischen Debatten und die Schlagzeilen an den Kapitalmärkten. Doch selbst die leistungsfähigste Software bleibt letztlich an die physikalischen Möglichkeiten der Materialien gebunden, auf denen sie aufbaut. Während die Vereinigten Staaten die Kommerzialisierung neuer Werkstoffe durch umfangreiche Industrieinvestitionen und eine wachsende Nachfrage aus dem Verteidigungssektor beschleunigen, steht Europa vor einer strategischen Entscheidung. Der Kontinent kann sich darauf beschränken, wissenschaftliche Durchbrüche hervorzubringen und deren wirtschaftliche Verwertung anderen zu überlassen. Oder er schafft die Voraussetzungen dafür, dass aus seiner Forschungsstärke auch nachhaltige industrielle Wertschöpfung entsteht.

Hochleistungswerkstoffe werden vermutlich niemals die öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, die heute künstlicher Intelligenz oder Halbleitern zuteilwird. Für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas könnten sie sich jedoch als mindestens ebenso entscheidend erweisen - und darüber mitentscheiden, wo die nächste Phase globaler Wertschöpfung tatsächlich stattfindet.

Quellen

https://www.inam.berlin/blog/8l9ek1pt4t1u9zb6sc9n2xlvkqcmul

https://firstgraphene.net/

https://www.swisscore.org/europes-future-boosted-by-advanced-materials/

https://www.linkedin.com/pulse/advanced-materials-europes-strategic-autonomy-key-takeaways-smbze/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/graphene-flagship

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