IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

(Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben)

HIGHLIGHTS

2. Quartal 2026 (Stand: 30. Juni 2026)

· Finanzen: ~837,3 Millionen Dollar an liquiden Mitteln; Verkauf von 5.547 Unzen Gold aus dem Kleinbergbau im Rahmen des Tintic-Projekts

· Finanzierung: Abschluss einer Emission von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Bruttoerlös von 300,0 Mio. US-Dollar

· Cariboo-Gold-Projekt: Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten, unter anderem am Minenkomplex, Aushub des Valley-Portals und Untertageausbau; Abschluss von ca. 13.684 Metern Infill-Bohrungen im Zusammenhang mit den Finanzierungsanforderungen des Appian-Projekts; Veröffentlichung der Ergebnisse von weiteren 2.995 m Infill- und Explorationsbohrungen in Minennähe; 13 Bohrgeräte im Einsatz bei verschiedenen Infill- und Explorationsprogrammen über und unter Tage am Standort

· Unternehmen: Genehmigung von Leistungsprämien; Ernennung von Sarah MacDonald zur Vizepräsidentin für Bauaufträge und Handel sowie von Greg Perrins zum Vizepräsidenten für nachhaltige Entwicklung; Bekanntgabe der Ergebnisse der Hauptversammlung und Nominierung von Keith McKay für den Vorstand

Nach dem 2. Quartal 2026

· Unternehmen: Die Umfirmierung in Osisko Gold Group Inc. wurde abgeschlossen.

· Cariboo-Goldprojekt: Veröffentlichung neuer Bohrergebnisse aus einem laufenden Explorationsprogramm mit Tiefbohrungen und Infill-Bohrungen im Tagebau; Abschluss einer Unterstützungs- und Vorteilsvereinbarung mit dem Bezirk Wells; Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse und einer vorläufigen internen Abgleichanalyse des abgeschlossenen Infill-Programms in der Lowhee-Zone; Bekanntgabe einer ersten Reihe neuer Bohrergebnisse aus vierzehn Bohrlöchern am Greenfield-Ziel Proserpine

Toronto, Ontario, 13. August 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Quartal (Q2 2026) bekannt.

HIGHLIGHTS DES 2. QUARTALS 2026

Aktuelles zu Betrieb, Finanzen und Unternehmen:

· Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von rund 837,3 Millionen Dollar. Im Rahmen der ersten Inanspruchnahme der vorrangig besicherten Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar (die Finanzierungsfazilität 2025), deren Mittel von Appian Capital Advisory Limited (Appian) beraten werden, und 414,3 Millionen Dollar (300,0 Millionen US-Dollar) waren im Rahmen der vorrangigen Wandelanleihen für die Erschließung und den Bau des Cariboo-Goldprojekts ausstehend.

· Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 32,7 Mio. $ (6,9 Mio. $ im 2. Quartal 2025) sowie Kosten für den Verkauf von in Höhe von 12,0 Mio. $ (4,1 Mio. $ im 2. Quartal 2025) aus dem Verkauf von 5.547 Unzen Gold aus kleinmaßstäblichen Aktivitäten, einschließlich der Haufenlaugung bestimmter Abraum- und Haldenmaterialien sowie des Direktversands von mineralisiertem Material im Rahmen des Tintic-Projekts, und erzielte damit ein Betriebsergebnis von 8,1 Mio. $ (Verlust von 16,3 Mio. $ im 2. Quartal 2025).

· Am 1. April 2026 gewährte das Unternehmen insgesamt (i) 1.104.400 Aktienoptionen des Unternehmens (die Optionen) sowie (ii) 1.426.600 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) an bestimmte Führungskräfte und nicht-leitende Mitarbeiter (zusammenfassend die Anreizprämien) gemäß dem umfassenden Aktienanreizplan des Unternehmens.

· Am 4. Mai 2026 ernannte das Unternehmen Frau Sarah MacDonald zur Vizepräsidentin für Bauaufträge und Handel, und am 19. Mai 2026 ernannte das Unternehmen Herrn Greg Perrins zum Vizepräsidenten für nachhaltige Entwicklung.

· Am 26. Mai 2026 und am 28. Mai 2026 schloss das Unternehmen seine zuvor angekündigte Emission von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 225,0 Mio. US-Dollar und einem Zinssatz von 4,125 % sowie einer Laufzeit bis 2031 sowie einer zusätzlichen Emission von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 75,0 Mio. US-Dollar und einem Zinssatz von 4,125 % sowie einer Laufzeit bis 2031 ab (zusammenfassend als Wandelanleiheemission bezeichnet). Das Unternehmen hatte die Wandelanleiheemission am 20. Mai 2026 angekündigt und die Preisgestaltung am 21. Mai 2026 bekannt gegeben (weitere Einzelheiten finden Sie unter Emission von vorrangigen Wandelanleihen im MD&A).

· Am 28. Mai 2026 gab das Unternehmen seine Absicht bekannt, die vierte von fünf aufgeschobenen Zahlungen an bestimmte Verkäufer des Tintic-Projekts in Form von Stammaktien des Unternehmens zu leisten. Diese Zahlung erfolgte durch die Ausgabe von 871.683 Stammaktien am 10. Juni 2026.

· Am 2. Juni 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass sich Herr Duncan Middlemiss bei der am 23. Juni 2026 stattfindenden Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung (die Jahreshauptversammlung 2026) nicht zur Wiederwahl stellen werde, und nominierte Keith McKay zusammen mit anderen amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern für die Wahl in den Verwaltungsrat auf der Jahreshauptversammlung 2026. Das Unternehmen gab außerdem seine geplante Namensänderung in Osisko Gold Group Inc. bekannt, die anschließend von den Aktionären auf der Hauptversammlung 2026 genehmigt wurde.

· Am 9. Juni 2026 gab das Unternehmen den Abschluss seines geplanten 13.000-Meter-Untertage-Infill-Bohrprogramms im Cariboo-Goldprojekt bekannt, das insgesamt 13.684 m in 142 Bohrlöchern umfasste, die im Abstand von 10 Metern in der Lowhee-Zone durchgeführt wurden. Das Unternehmen berichtete zudem über die Ergebnisse weiterer 2.995 Meter an Infill- und bergwerksnahen Explorationsbohrungen in der Lowhee-Zone.

· Am 24. Juni 2026 gab das Unternehmen die Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 bekannt, bei der alle vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder gewählt wurden, PricewaterhouseCoopers LLP erneut zum Wirtschaftsprüfer bestellt wurde und die Aktionäre sowohl die Verlegung des eingetragenen Firmensitzes des Unternehmens von Québec nach Ontario als auch die Umfirmierung des Unternehmens in Osisko Gold Group Inc. genehmigten. Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütung des Verwaltungsrats gewährte das Unternehmen seinen unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zudem 247.129 aufgeschobene Aktienanteile.

Cariboo-Goldprojekt - British Columbia, Kanada (zu 100 % im Besitz des Unternehmens)

Vorbereitende Maßnahmen

Das Unternehmen treibt die Vorbereitungsarbeiten für den Bau weiter voran, darunter bestimmte oberirdische Infrastrukturmaßnahmen und den Untertagebau.

· Wasseraufbereitungsanlage: Die Modernisierungsarbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage Bonanza Ledge sind abgeschlossen. Die abschließende Inbetriebnahme wird fortgesetzt; der Vollbetrieb wird für das 3. Quartal 2026 erwartet.

· Untertageerschließung: Bislang wurden etwa 2,7 km Untertageerschließung fertiggestellt. Die Untertageerschließung wird vom bestehenden Cow-Portal aus in die Lowhee-Zone sowie entlang der Hauptzugangsrampe in die Cow-Mountain-Zone fortgesetzt. Die Erschließung hat den ersten Zugangspunkt zur Cow-Mountain-Zone erreicht, wo ein spezieller Bohrstollen vorangetrieben wird, um Infill-Bohrungen zur Unterstützung der Ressourcenumwandlung zu ermöglichen, die voraussichtlich im dritten Quartal 2026 beginnen werden (siehe Abbildung 1). Die Erschließungsraten werden sich voraussichtlich weiter verbessern , da die Stollen über die Lowhee-Verwerfung hinaus in günstigere Bodenverhältnisse vordringen. Der Vortrieb durch die Lowhee-Verwerfungszone blieb aufgrund erhöhter Anforderungen an die Gebirgsstützung hinter den Zielvorgaben zurück. Auf dem Bergwerksgelände haben die Erdarbeiten am zweiten untertägigen Zugang am Valley Portal begonnen. Nach seiner Fertigstellung wird das Valley Portal eine zweite Erschließungsfront bieten und den kritischen Hauptzugang zu den Valley- und Shaft-Zonen ermöglichen, in denen sich der Großteil der Mineralreserven und Mineralressourcen der Cariboo-Goldlagerstätte befindet.

· Oberflächeninfrastruktur: Der Bau der Haldenlagerstätte, des Sedimentrückhaltebeckens und weiterer wichtiger Infrastruktureinrichtungen schreitet voran. Die ersten Arbeiten am Bergwerkskomplex, in dem die primäre Aufbereitungsanlage entstehen wird, begannen im 2. Quartal 2026 und umfassen Rodungsarbeiten sowie geotechnische Bohrungen. Sobald die Aushubarbeiten am Valley Portal ausreichend fortgeschritten sind, werden voraussichtlich im 3. Quartal 2026 die Erdarbeiten und der Fundamentbau für die Hauptwasseraufbereitungsanlage beginnen. Der Bau der Willow-River-Brücke, die nach ihrer Fertigstellung den Hauptzugang zum Projekt darstellen wird, soll ebenfalls im dritten Quartal 2026 beginnen.

· Ausbau des Baulagers: Der Ausbau des Baulagers auf 358 Zimmer ist abgeschlossen und wird zusammen mit anderen vom Unternehmen kontrollierten Unterkünften voraussichtlich ausreichende Kapazitäten bereitstellen, um den Spitzenbedarf an Arbeitskräften für Bau- und Explorationsarbeiten zu decken.

· Projektvorbereitung: Die detaillierten Planungs- und Beschaffungsaktivitäten werden in allen wichtigen Arbeitsbereichen fortgesetzt, um die Projektvorbereitung voranzutreiben. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem die Auslegung der Aufbereitungsanlage, die Optimierung der Standortinfrastruktur und des Layouts, die Beschaffung bestimmter langlaufender und großer Ausrüstungspakete, die Einbindung von Lieferanten sowie die technische Bewertung von Angeboten. Parallel dazu laufen unabhängige Überprüfungen wichtiger technischer, ausführungsbezogener und kostenbezogener Vorgaben, um das Projektrisiko weiter zu minimieren und einen disziplinierten Ansatz bei der Planung der Baureife zu unterstützen.

ABBILDUNG 1: Untertageerschließung des Cariboo-Goldprojekts; abgeschlossen (grau) und geplant (blau).

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Infill-Bohrprogramm

Im Rahmen der Finanzierungsverpflichtungen für das Appian-Projekt wurde ein Infill-Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von ca. 13.684 Metern abgeschlossen. Im Rahmen der laufenden Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone wurden weitere 2.995 m an Infill- und bergwerksnahen Explorationsbohrungen freigegeben.

· Das Unternehmen führte eine vorläufige interne Abgleichanalyse für zwei lokale Bereiche (Zonen 1 und 2) durch, die insgesamt 17.072 Meter Infill-Bohrungen in 185 Diamantbohrlöchern umfassten; diese zeigte eine Variabilität der Lagerstätte, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprach.

· Im Vergleich zum bestehenden kurzfristigen Ressourcenmodell wies Zone 1 etwa 30 % mehr Tonnen und 6 % mehr Unzen Gold bei einem um etwa 18 % niedrigeren Goldgehalt auf, während Zone 2 etwa 8 % weniger Tonnen und 8 % mehr Unzen Gold bei einem um etwa 16 % höheren Goldgehalt aufwies.1(S. 10)

Explorations- und Konversionsbohrprogramme

Derzeit läuft eine vielschichtige Explorationsbohrkampagne im Cariboo-Goldprojekt und an regionalen Zielen. Die laufenden und geplanten Infill-Bohrungen zielen darauf ab, (a) die bestehenden gemessenen und angezeigten Mineralressourcen genauer abzugrenzen und (b) abgeleitete Mineralressourcen in Kategorien mit höherer Zuverlässigkeit hochzustufen und diese Ressourcen gegebenenfalls nach Berücksichtigung der anwendbaren Modifikationsfaktoren in Mineralreserven umzuwandeln. Es wird erwartet, dass im Laufe des Jahres 2026 und darüber hinaus zeitweise bis zu 20 Bohrgeräte im Einsatz sein werden, da sich die verschiedenen Programme überschneiden und voranschreiten; dies entspricht geplanten Bohrungen von bis zu etwa 160.000 Metern über alle Ziele hinweg. Derzeit sind im Rahmen aller Programme 13 Bohrgeräte im Einsatz, darunter drei Bohrgeräte, die unter Tage tätig sind.

· Insgesamt sind derzeit zehn Bohrgeräte im Rahmen von vier Oberflächen-Explorationsprogrammen im Einsatz, darunter drei Oberflächenbohrgeräte, die auf potenzielle Mineralisierungen innerhalb und unterhalb der derzeitigen Ausdehnung der Goldlagerstätte Cariboo bis in Tiefen von bis zu 1.000 Metern abzielen. Bis heute wurden Bohrungen über eine Länge von etwa 19.215 Metern abgeschlossen, wobei die Untersuchungsergebnisse für 8.971 Meter veröffentlicht wurden. Die Untersuchungsergebnisse für die verbleibenden Bohrlöcher stehen noch aus. Der untertägige Ausbau eines speziellen Bohrstollens in der Cow-Zone schreitet voran und soll voraussichtlich den Beginn der Bohrungen von der ersten Bohrbucht aus im 3. Quartal 2026 ermöglichen.

· Ein zweites Oberflächen-Explorationsprogramm auf dem angrenzenden regionalen Greenfield-Explorationsziel Proserpine wurde auf fünf Bohrgeräte ausgeweitet; etwa 6.463 Meter waren bereits fertiggestellt und veröffentlicht, als die Bohrungen wegen der Karibu-Kalbungszeit unterbrochen wurden. Die Bohrungen wurden im dritten Quartal 2026 mit drei Bohrgeräten wieder aufgenommen.

· Ein drittes Oberflächenexplorationsprogramm am Zielgebiet Yanks Peak, das per Hubschrauber unterstützt wird, wurde ebenfalls im August 2026 mit zwei Bohrgeräten aufgenommen. Das vierte Oberflächenexplorationsprogramm begann im dritten Quartal 2026 mit zwei Bohrgeräten in der QR-Mine.

ABBILDUNG 2: Vorbereitungsarbeiten für die Aufbereitungsanlage des Bergwerkskomplexes.

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ABBILDUNG 3: Laufende Aushubarbeiten am Valley-Stollen mit freigelegtem Grundgestein am Bergbaukomplex.

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ABBILDUNG 4: Haldenlager und Sedimentrückhaltebecken.

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ABBILDUNG 5: Modernisierung und Erweiterung des Baulagerlagers auf 358 Zimmer.

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Tintic-Projekt - Utah, USA (zu 100 % im Besitz des Unternehmens)

· Aufbereitungsmaßnahmen in kleinem Maßstab und Testabbau: Im zweiten Quartal setzte das Unternehmen die Haufenlaugung in kleinem Maßstab sowie den Direktversand von mineralisiertem Material fort, was zu einem Absatz von 5.547 Unzen Gold führte, einschließlich des Direktversands von 4.879 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 38,71 Gramm Gold pro Tonne und einem durchschnittlichen Ausbeutefaktor von 89,5 %. Weitere 2.954 Tonnen höhergradiges mineralisiertes Material wurden zum Ende des 2. Quartals 2026 für den Direktversand gelagert und anschließend im Juli 2026 zur Aufbereitung versandt. Es wird erwartet, dass der Testabbau im 3. und 4. Quartal 2026 sowie bis ins Jahr 2027 fortgesetzt wird.

· Während das Management weiterhin Optionen für die nächsten Schritte im Tintic-Projekt evaluiert, wird erwartet, dass im Tintic-Projekt von Zeit zu Zeit begrenzte Aktivitäten über die Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen hinaus stattfinden können, einschließlich weiterer Direktversand von mineralisiertem Material aus der Trixie-Testmine.

ZIELE FÜR 2026

Maßnahme Voraussichtlicher Zeitpunkt Prognostiziert

der Fertigstellung(1) Kosten für 2026 (2)

Cariboo-Gold-Projekt

Untertagebau 4. Quartal 2026 19,7 Millionen Dollar

Regionale Explorationbohrungen an der Oberfläche 4. Quartal 2026 17,5 Millionen US-Dollar

Bergwerksplanung, Aufbereitung, Wasserwirtschaft, Infrastruktur und Sonstiges 4. Quartal 2026 11,4 Millionen US-Dollar

Untertage-Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit 4. Quartal 2026 4,9 Millionen US-Dollar

Oberirdische (gerichtete) Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung zur Verbesserung 4. Quartal 2026 4,1 Millionen

der

Zuverlässigkeit

Oberflächenbohrungen (gerichtete Bohrungen) zur Erweiterung der 4. Quartal 2026 1,8 Millionen

Mineralressourcenschätzung in die Tiefe (bis zu 300 Meter unterhalb der aktuellen

Mineralressourcenschätzung)

Oberflächenbohrungen zur Erweiterung der geologischen Erkundung und der Mineralisierung 4. Quartal 2026 4,2 Millionen Dollar

in der Tiefe (+700 Meter unter der

Oberfläche)

Hinweis:

1. Für den Teil der Aktivitäten, der im Jahr 2026 anfallen wird.

2. Die in dieser Tabelle ausgewiesenen Ausgaben umfassen die vom Vorstand zum 30. Juni 2026 genehmigten Beträge, abzüglich der in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 bereits angefallenen Beträge. Zur Erreichung bestimmter Ziele sind zusätzliche Ausgaben erforderlich, die der Genehmigung durch den Vorstand unterliegen.

NACH dem 2. Quartal 2026

· Am 8. Juli 2026 gab das Unternehmen neue Bohrergebnisse aus elf (11) oberirdischen Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 8.971 Metern bekannt, die zwischen Dezember 2025 und April 2026 im Rahmen eines laufenden Infill-Explorationsprogramms für die Cariboo Gold Deeps und die Lücken in der Nähe der Mine im Cariboo-Gold-Projekt durchgeführt wurden. Etwa 65 % der Bohrungen durchquerten Gebiete außerhalb des derzeitigen Ausdehnungsbereichs der Lagerstätte Cariboo Gold, und die Ergebnisse bestätigten das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 718 Metern unter der Oberfläche in IM-26-001.

· Am 14. Juli 2026 änderte das Unternehmen seinen Namen von Osisko Development Corp. in Osisko Gold Group Inc. und verlegte den Sitz der Gesellschaft von Québec nach Ontario. Im Zusammenhang mit der Namensänderung wurden die Stammaktien ab Handelsbeginn am 20. Juli 2026 sowohl an der TSXV als auch an der NYSE unter dem neuen Handelssymbol OGG gehandelt. Darüber hinaus änderten sich mit Beginn des Handels am 20. Juli 2026 auch die Handelssymbole für die Stammaktien-Kaufoptionsscheine des Unternehmens: (i) Optionsscheine, die an der Nasdaq Stock Market (Nasdaq) unter ODVWZ und an der TSXV unter ODV.WT.U gehandelt wurden, wurden in OGGWZ bzw. OGG.WT.U umbenannt; und (ii) die an der TSXV unter ODV.WT.A und ODV.WT.V gehandelten Optionsscheine wurden in OGG.WT.A bzw. OGG.WT.V geändert.

· Am 22. Juli 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville eine Unterstützungs- und Fördervereinbarung (die Unterstützungsvereinbarung) mit dem District of Wells, British Columbia (der District), mit Wirkung zum 21. Juli 2026 geschlossen hat, um soziale und wirtschaftliche Initiativen innerhalb des Districts im Zusammenhang mit dem Cariboo-Goldprojekt zu unterstützen. Für die dreijährige Laufzeit der Unterstützungsvereinbarung sind freiwillige finanzielle Beiträge des Unternehmens in Höhe von insgesamt bis zu 3,0 Millionen Dollar vorgesehen, vorbehaltlich des alleinigen Ermessens des Unternehmens und der fortgesetzten Teilnahme im Rahmen der Unterstützungsvereinbarung.

· Am 23. Juli 2026 gab das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse und eine vorläufige interne Abgleichanalyse seines zuvor abgeschlossenen Infill-Bohrprogramms in der Lowhee-Zone des Cariboo-Goldprojekts bekannt. Die vorläufige interne Abgleichanalyse von zwei lokal begrenzten Bereichen, die insgesamt 17.072 Meter Infill-Bohrungen in 185 Diamantbohrlöchern umfassen, zeigte eine den Erwartungen entsprechende Variabilität der Lagerstätte und unterliegt einer laufenden Auswertung und Modellierung.

· Am 5. August 2026 gab das Unternehmen die ersten neuen Bohrergebnisse aus vierzehn (14) oberirdischen Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 6.463 Metern bekannt, die zwischen Februar und Mai 2026 im Rahmen eines laufenden Explorationsprogramms am regionalen Greenfield-Ziel Proserpine durchgeführt wurden, das sich innerhalb der Grenzen des größeren Cariboo-Goldprojekts befindet. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines sich abzeichnenden goldmineralisierten Systems, das aus hochgradigen Strukturen und breiteren Zonen mit niedriggradiger Mineralisierung besteht, was auf ein Potenzial für Massenabbauverfahren hindeuten könnte.

Konzernabschluss

Der ungeprüfte verkürzte Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens (der Konzernabschluss) sowie der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für die drei Monate bis zum 30. Juni 2026 wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht. Diese Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vizepräsident für Exploration bei Osisko Gold, einer qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Auswertung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsergebnisse basieren auf unvollständigen Daten und sind vorläufiger Natur. Es sind keine Bohr-, Probenahme-, Ausbeute- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten; die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass weitere Bohrungen und Probenahmen zu Ergebnissen führen können, die wesentlich von den hier dargestellten abweichen.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der Cariboo-Fachbericht).

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Tintic-Projekt und zur aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie (die Trixie-MRE 2024) werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie, Tintic-Projekt, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika vom 25. April 2024 (mit Stichtag 14. März 2024) (der Tintic-Fachbericht und zusammen mit dem Cariboo-Fachbericht die Fachberichte).

Damit die Leser die Informationen in den technischen Berichten vollständig verstehen können, sollte der vollständige Wortlaut der technischen Berichte herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Die technischen Berichte sind als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Die technischen Berichte wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und sind in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Endnoten (ohne Tabellen)

1. Die Ergebnisse der Abstimmungsanalyse für die Zonen 1 und 2 sind vorläufig und intern und stellen keine aktualisierte Schätzung der Mineralreserven oder Mineralressourcen dar. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die spezifischen untersuchten Gebiete und sollten nicht so interpretiert werden, dass sie repräsentativ für die im Cariboo-Fachbericht dargelegte Schätzung der Mineralreserven oder Mineralressourcen sind oder auf diese anwendbar sind.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Flaggschiff-Projekts Cariboo Gold - das sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets Cariboo des Unternehmens in Zentral-British Columbia, Kanada, befindet, das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Warnhinweis zu Finanzierungsrisiken

Die Erschließungs- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens unterliegen Finanzierungsrisiken. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügt das Unternehmen über Explorations- und Erschließungsaktiva, die durch Probebetrieb regelmäßige Einnahmen generieren können, jedoch über keine Minen in der kommerziellen Produktionsphase, die positive Cashflows erzeugen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Probebetrieb an seinen Standorten jederzeit ausgesetzt werden könnte. Die Fähigkeit des Unternehmens, nach potenziell wirtschaftlichen Projekten zu suchen, diese zu entdecken und anschließend in Produktion zu bringen, hängt in hohem Maße von seiner Fähigkeit ab, Eigen- und Fremdkapital auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Alle Projekte, die das Unternehmen entwickelt, erfordern erhebliche Investitionsausgaben. Um diese Mittel zu beschaffen, kann das Unternehmen zusätzliche Wertpapiere verkaufen, darunter unter anderem eigene Aktien oder eine Form von Wandelanleihen, was zu einer erheblichen Verwässerung der Beteiligungsanteile der Aktionäre des Unternehmens führen kann. Alternativ kann das Unternehmen auch einen Teil seiner Beteiligung an einem Vermögenswert veräußern, um Kapital zu beschaffen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Mittel zur Fortsetzung seiner Explorationsprogramme und zur Finanzierung der Erschließung einer potenziell wirtschaftlichen Lagerstätte zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen. Das Scheitern bei der Beschaffung der erforderlichen Finanzierung(en) könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Wachstumsstrategie, die Ertragslage, die Finanzlage und den Projektzeitplan des Unternehmens haben.

Warnhinweis bezüglich eines Probebetriebs, der nicht durch eine Machbarkeitsstudie gestützt wird

Bestimmte Aktivitäten des Unternehmens, darunter frühere Testabbauaktivitäten in der Trixie-Testmine des Tintic-Projekts, wurden ohne eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die Mineralreserven umfasst und die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit belegt; infolgedessen kann eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades des Materials oder der Kosten für diese Gewinnung bestehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein deutlich höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns aufweisen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die kommerzielle Produktion aufgenommen wird, wie erwartet fortgesetzt wird oder überhaupt stattfindet, oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Das Scheitern der Aufnahme oder Fortführung der Produktion könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu generieren. Das Nichterreichen der erwarteten Produktionskosten könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben.

Warnhinweis für US-Anleger

Als ausländischer privater Emittent im Sinne der US-Wertpapiergesetze, der Berichte im Rahmen des multijurisdiktionalen Offenlegungssystems zwischen Kanada und den USA einreicht, ist es dem Unternehmen gestattet, Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen sowie Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen - einschließlich der Informationen in seinen technischen Berichten, Jahresabschlüssen und der Managementdiskussion und -analyse (MD&A) - gemäß den kanadischen Berichtsanforderungen zu erstellen und zu veröffentlichen, die durch NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen sowie Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, Jahresabschlüssen und der MD&A, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von den meisten Unternehmen veröffentlicht werden, die den Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) in Bezug auf Mineralgrundstücke unterliegen.

Aufgrund kürzlich erfolgter Änderungen unterliegen die US-amerikanischen Offenlegungsvorschriften für Mineralgrundstücke (die SEC-Vorschriften) nun dem Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K gemäß dem US-Wertpapiergesetz. Gemäß den SEC-Vorschriften erkennt die SEC nun Schätzungen von gemessenen Mineralressourcen, angezeigten Mineralressourcen und abgeleiteten Mineralressourcen an. Darüber hinaus hat die SEC ihre Definitionen von nachgewiesenen Mineralreserven und wahrscheinlichen Mineralreserven so angepasst, dass sie den entsprechenden Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, die vom CIM-Rat verabschiedet wurden (CIM-Standards), im Wesentlichen ähnlich sind; dabei handelt es sich um den von NI 43-101 vorgeschriebenen Definitionsstandard. Zwar erkennt die SEC nun gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen an, doch sollten US-Anleger nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die gesamte Mineralisierung in diesen Kategorien jemals in eine höhere Kategorie von Mineralressourcen oder in Mineralreserven umgewandelt wird. Bei einer unter Verwendung dieser Begriffe beschriebenen Mineralisierung besteht eine größere Unsicherheit hinsichtlich ihres Vorhandenseins und ihrer Machbarkeit als bei einer Mineralisierung, die als Reserven charakterisiert wurde. Dementsprechend werden US-Anleger darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen oder abgeleitete Mineralressourcen, über die das Unternehmen berichtet, wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus weisen abgeleitete Mineralressourcen ein höheres Maß an Unsicherheit hinsichtlich ihres Vorhandenseins und der Frage auf, ob sie rechtlich oder wirtschaftlich abgebaut werden können. Daher werden US-Anleger ebenfalls darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass die abgeleiteten Mineralressourcen ganz oder teilweise existieren. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, mit Ausnahme von vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen. Obwohl die oben genannten Begriffe den CIM-Standards im Wesentlichen ähnlich sind, bestehen Unterschiede in den Definitionen gemäß den SEC-Vorschriften und den CIM-Standards. Dementsprechend gibt es keine Gewähr dafür, dass Mineralreserven oder Mineralressourcen, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 als nachgewiesene Mineralreserven, wahrscheinliche Mineralreserven, gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen ausweist, dieselben wären, hätte das Unternehmen die Reserven- oder Ressourcenschätzungen gemäß den SEC-Vorschriften erstellt.

Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung des Cariboo-Goldprojekts

Die Erschließung eines neuen Bergbaubetriebs, einschließlich des Baus von Aufbereitungsanlagen, Infrastruktur für die Lagerung von Abraum, Zufahrtsstraßen, Stromversorgung und anderer unterstützender Infrastruktur, ist ein komplexes und kostspieliges Unterfangen. Das Cariboo-Goldprojekt befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase, und es besteht keine Gewissheit, dass es innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, zu den erwarteten Kosten oder überhaupt in die kommerzielle Produktion überführt wird. Die Ergebnisse des Cariboo-Fachberichts basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem geologische Interpretationen, geschätzte Mineralressourcen und Mineralreserven, metallurgische Ausbeuten, Bauzeitpläne, Kapital- und Betriebskosten, Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung, Transport- und Energiekosten, behördliche Auflagen sowie prognostizierte Rohstoffpreise. Diese Annahmen sind von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet und können sich als unzutreffend erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Kosten und Entwicklungszeitpläne können aufgrund von Faktoren wie den folgenden erheblich von den derzeit erwarteten abweichen: unvorhergesehene geologische Bedingungen; Änderungen bei der Optimierung des Abbauplans; Ausfälle von Ausrüstung; Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Auftragnehmern; steigende Material-, Ausrüstungs- oder Energiekosten; Konstruktionsänderungen; Verzögerungen im Zusammenhang mit der Erteilung von Genehmigungen oder behördlichen Zulassungen; ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen; sowie Widerstand seitens der Bevölkerung und/oder indigener Gemeinschaften. Darüber hinaus erfordert die Erschließung von Bergbauprojekten oft erhebliche Investitionsausgaben, und Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen könnten das Unternehmen dazu zwingen, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die möglicherweise nicht zu günstigen Konditionen oder gar nicht verfügbar sind. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, den Bau und die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts zeitnah und kosteneffizient abzuschließen, oder sollte die Betriebsleistung nach der Inbetriebnahme wesentlich geringer ausfallen als erwartet, könnte das Projekt die erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisse verfehlen. Jedes dieser Ereignisse könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens haben.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Begriffe wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, potenziell, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, fortsetzen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich Aussagen zu: der Verfügbarkeit und Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität 2025 (einschließlich der Fähigkeit und des Zeitpunkts zur Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für nachfolgende Inanspruchnahmen im Rahmen der Finanzierungsfazilität 2025 (sofern überhaupt)) und der Erlöse aus der Wandelanleiheemission; die fortgesetzte Weiterentwicklung und Risikominderung des Cariboo-Goldprojekts (sofern überhaupt); die Fähigkeit, das Cariboo-Goldprojekt zu erschließen; das Explorationspotenzial, die Prospektivität und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; Erwartungen hinsichtlich des Kapitalbedarfs des Unternehmens, um das Cariboo-Goldprojekt bis zur Produktion voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, die verbleibenden Mittel aufzubringen oder zu beschaffen, die zur Fertigstellung des Cariboo-Goldprojekts erforderlich sind; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Auswirkungen der Finanzierungsfazilität 2025, der Wandelanleiheemission und anderer Finanzierungen auf das Unternehmen sowie auf seine Finanzlage und Mittelverwendung; die Fähigkeit des Unternehmens, die Zins- und Tilgungszahlungen im Zusammenhang mit der Finanzierungsfazilität 2025 und der Wandelanleiheemission zu leisten, sei es aus dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts oder aus anderen Finanzierungsquellen; die Annahmen, Vorbehalte und Einschränkungen hinsichtlich der vollständigen Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts und des Fortschritts der Vorbereitungs- und ersten Bauarbeiten; der voraussichtliche Zeitpunkt, zu dem die Wasseraufbereitungsanlage Bonanza Ledge im dritten Quartal 2026 den Vollbetrieb aufnehmen wird; die Frage, ob die Wasseraufbereitungsanlage und die Einrichtungen des Unternehmens den Erwartungen entsprechend funktionieren und die Genehmigungsauflagen erfüllen werden; die Fähigkeit, den Fortschritt und den Zeitplan hinsichtlich der Untertageerschließung im Cariboo-Gold-Projekt, einschließlich der Erschließung vom Cow-Portal in die Lowhee-Zone, entlang der Hauptzugangsrampe in die Cow-Mountain-Zone sowie des Aushubs des Valley-Portals; die Erwartungen hinsichtlich der Verbesserung der Untertageerschließungsraten, wenn die Stollen über die Lowhee-Verwerfungszone hinaus in günstigere Bodenverhältnisse vordringen; die Fähigkeit, der Fortschritt und der Zeitplan für den Bau der oberirdischen Infrastruktur, einschließlich der Haldenlagerstätte, des Sedimentrückhaltebeckens, der Vorarbeiten am Bergbaukomplex, der Hauptwasseraufbereitungsanlage und der Errichtung der Willow-River-Brücke, deren Baubeginn für das 3. Quartal 2026 vorgesehen ist; die erwarteten Vorteile und die Kapazität des erweiterten Lagergeländes zur Deckung des Personalbedarfs in Spitzenzeiten bei Bau und Exploration; der Fortschritt und der Zeitplan der detaillierten Planungsarbeiten, der Beschaffungsmaßnahmen, der Projektvorbereitung sowie der Überprüfungen durch Dritte zur Risikominderung des Projekts und zur Unterstützung der Bauvorbereitungsplanung; die Fähigkeit, der Fortschritt und der Zeitplan in Bezug auf Explorations- und Infill-Bohrungen im Cariboo-Goldprojekt und an regionalen Zielen, einschließlich des Infill-Explorationsprogramms in den oberirdischen Tiefen und im Bereich Near Mine Gap, des regionalen Greenfield-Ziels Proserpine, des Ziels Yanks Peak und der QR-Mine; ob durch Explorationsbohrungen in der Tiefe innerhalb des Cariboo-Bergwerksgebiets und/oder an Explorationszielen außerhalb des Bergwerksgebiets zusätzliche Mineralressourcen erschlossen werden; die Eignung und die Erwartungen hinsichtlich der laufenden und geplanten Infill- und Konversionsbohrungen, einschließlich der Bohrungen aus dem Untertage-Bohrstollen, deren Beginn für das 3. Quartal 2026 erwartet wird, um eine genauere Abgrenzung der bestehenden gemessenen und angezeigten Mineralressourcen zu unterstützen und abgeleitete Mineralressourcen in Ressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit hochzustufen sowie diese Ressourcen möglicherweise in Mineralreserven umzuwandeln, unter Berücksichtigung etwaiger anwendbarer Modifikationsfaktoren (sofern vorhanden); die Fortsetzung der Explorationsbohrungen an der Oberfläche und den Eingang ausstehender Untersuchungsergebnisse; den Nutzen und die Bedeutung der vorläufigen internen Abgleichanalyse des Infill-Programms in der Lowhee-Zone; die Fortsetzung der kleinmaßstäblichen Haufenlaugung, des Direktversands von mineralisiertem Material und der Testabbauaktivitäten im Tintic-Projekt im dritten und vierten Quartal 2026 sowie bis ins Jahr 2027; die Fähigkeit des Unternehmens, die laufenden kleinmaßstäblichen Aufbereitungs- und Abbauaktivitäten im Tintic-Projekt aufrechtzuerhalten (sofern überhaupt); die Fortsetzung begrenzter Aktivitäten über die Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen hinaus im Tintic-Projekt; die Frage, ob der derzeitige und geplante Testabbau in Tintic nach Abzug aller Kosten einen positiven Cashflow generieren wird; die erwarteten Vorteile (sofern vorhanden) der Unterstützungs- und Vorteilsvereinbarung mit dem Bezirk Wells; Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Fachbericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Fähigkeit des Unternehmens, die im Cariboo-Technikbericht dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, die im Cariboo-Technikbericht dargelegten Kapital- und Betriebskosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; zukünftige Bergbauaktivitäten; die Fähigkeit und der Zeitpunkt, zu dem das Cariboo-Goldprojekt die kommerzielle Produktion erreichen wird (sofern überhaupt); die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; zukünftige Goldpreise; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fortführung und das Verständnis des regulatorischen Rahmens; sowie alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein.

Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeits e Unterbrechungen oder Aussetzungen beim Cariboo-Gold-Projekt; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und Genehmigungen, der Bedingungen am Kapitalmarkt sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration und Erschließung der Liegenschaften des Unternehmens zu beschaffen; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; den regulatorischen Rahmen sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen könnten; Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Gold ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erteilten Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo-Goldprojekt ein solider Konsultationsprozess durchlaufen wurde, und setzt die aktive Konsultation und Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und Interessengruppen fort. Zwar kann jede Partei eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bezüglich der Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act beantragen, doch geht das Unternehmen nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung, sollte sie stattfinden, seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, den Bau und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzusetzen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu beachten, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt - sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben - keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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