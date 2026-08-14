Mehr Betriebsgründungen im 1. Halbjahr - "Momentum durch Strukturwandel"

Berlin, 14. ⁠Aug (Reuters) - In Deutschland werden wieder mehr Betriebe gegründet. Im ersten Halbjahr gingen 69.600 Unternehmen an den Start, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Das waren 3,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Gleichzeitig sank ‌die Zahl der vollständigen Aufgaben um 3,8 Prozent auf rund 49.800.

"Deutschlands anhaltender Strukturwandel bringt ein neues Gründungsmomentum mit sich", sagte der Deutschland-Chefvolkswirt von Deutsche Bank Research, Robin Winkler. ⁠Derzeit würden ⁠so viele neue Unternehmen entstehen wie seit Langem nicht. "Aus dieser Dynamik kann ein moderneres und widerstandsfähigeres Geschäftsmodell für den Standort entstehen, so schmerzhaft dieser Veränderungsprozess auch für viele Betroffene sein mag."

Die gesamten Neugründungen von Gewerben - also auch die von kleineren Betrieben - lagen in den ersten sechs Monaten mit rund 352.400 um 8,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. ‌Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben fiel parallel dazu mit ‌rund 246.600 um 0,1 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor.

"INSOLVENZEN GEHÖREN ZUR MARKTWIRTSCHAFT"

Gesunken ist zuletzt die Zahl der Firmenpleiten. Im Mai registrierten die deutschen Amtsgerichte 1995 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 2,0 ⁠Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Mai lag die Zahl bei 10.546. Das ‌waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Insolvenzen ⁠gehören zur Marktwirtschaft: Sie sind Teil notwendiger, oft schmerzhafter Anpassungsprozesse", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Helena Melnikov. "Das aktuelle Ausmaß muss uns jedoch alarmieren." Die schwache Binnenkonjunktur und das schwierige außenwirtschaftliche Umfeld stellten die Unternehmen vor enorme ‌Herausforderungen. Gleichzeitig leide der Standort unter hohen ⁠Arbeits-, Energie- und Bürokratiekosten.

Für den Berufsverband der ⁠Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) ist die aktuelle Entwicklung vor allem Ausdruck eines wirtschaftlichen Strukturwandels. "Nicht jedes Geschäftsmodell, das vor zehn Jahren funktioniert hat, passt noch zu den heutigen Marktbedingungen", sagte der VID-Vorsitzende Christoph Niering. "Verändertes Konsumverhalten, Digitalisierung, höhere Finanzierungskosten und neue Formen der Arbeitsorganisation setzen Unternehmen unter Anpassungsdruck."

Die Forderungen der Gläubiger aus den bislang gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 15,4 Milliarden Euro - deutlich weniger als von Januar bis Mai 2025 mit rund 25,7 Milliarden. Der Rückgang trotz steigender Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist den ⁠Statistikern zufolge darauf zurückzuführen, dass vor einem Jahr mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)