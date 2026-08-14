Mehr neue Betriebe gegründet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Erstes Halbjahr

Wiesbaden (dpa) - In der ersten Hälfte dieses Jahres sind in Deutschland deutlich mehr neue Betriebe gegründet worden. Die Zahl der neu gegründeten Gewerbebetriebe stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf 352.400, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung sind davon nach Definition der Statistiker rund 69.600 Betriebe. Das waren 3,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig sank die Zahl der vollständigen Abmeldungen in dieser Kategorie um 3,8 Prozent auf 49.800 Betriebe. Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung gehen die Gewerbeämter beispielsweise bei bestimmten Rechtsformen aus oder wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden sollen.

Das könnte dich auch interessieren

Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance12. Aug. · onvista
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance
Aktien-Bewertung
Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuschtgestern, 14:29 Uhr · onvista
In einer Fabrik für Chips.
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch11. Aug. · onvista
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch
Interview mit Thomas Mayer
„Klassische Portfolios funktionieren heute nicht mehr“gestern, 12:00 Uhr · onvista
„Klassische Portfolios funktionieren heute nicht mehr“
Märkte heute
Tech und Edelmetall im Check - Ackman schlägt bei Netflix zugestern, 10:57 Uhr · onvista
Nico Santura
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien-Bewertung
Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuschtgestern, 14:29 Uhr · onvista
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchance12. Aug. · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fonds12. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen