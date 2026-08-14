Meloni setzt auf Dialog der Unicredit mit deutschen Behörden

14. ⁠Aug (Reuters) - Im Ringen um die Übernahme der Commerzbank durch die Großbank Unicredit setzt die ‌italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf Gespräche mit den deutschen Behörden. "Ich ⁠hoffe, ⁠dass es einen positiven Dialog zwischen der Bank und den deutschen Behörden geben wird", sagte Meloni am Freitag ‌der Wirtschaftszeitung "Milano Finanza". ‌Zugleich pochte sie darauf, dass Unicredit ihre italienischen Wurzeln behalten ⁠müsse. Unicredit hatte sich mit ‌einem Aktien-Tauschangebot überraschend ⁠48 Prozent der Anteile an der Frankfurter Bank gesichert - obwohl deren Vorstand erbitterten ‌Widerstand ⁠geleistet hatte. Zuletzt hatte ⁠Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp aber signalisiert, sich mit dem Großaktionär arrangieren zu wollen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)