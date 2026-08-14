Norma will weitere Aktien für rund 208 Millionen Euro zurückkaufen

dpa-AFX · Uhr
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MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group hat ein weiteres öffentliches Aktienrückkaufangebot gestartet, um seine Aktionäre an den Zuflüssen des Verkaufs seines Wassermanagementgeschäfts zu beteiligen. Im Rahmen des Angebots sollen insgesamt bis zu 9.306.487 Aktien zu einem Kaufpreis von 22,35 Euro je Anteilsschein zurückkaufen werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Maintal mit. Das Volumen betrage damit rund 208 Millionen Euro. Die Frist für die Annahme des Angebots soll vom 17. August bis 15. September laufen.

Die Norma-Aktie hatte am Donnerstagabend den Xetra-Handel bei 19,18 Euro beendet. Der angebotene Preis enthält laut Unternehmensangaben eine Prämie von 25,47 Prozent auf den Mittelwert der Schlusskurse im Xetra-Handel in den letzten drei Monaten.

Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen in einem ersten Schritt eigene Aktien für bis zu knapp 53 Millionen Euro zurückgekauft./err/stk

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