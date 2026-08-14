Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG

14.08.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.

     Unternehmen:               Antimony Resources Corp.
     ISIN:                      CA0369271014

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,66 CAD
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

9-Monatszahlen im Rahmen der Erwartungen, Bald-Hill-Projekt entwickelt sich
planmäßig; KAUFEN-Rating bestätigt

Antimony Resources Corp. (ATMY) hat kürzlich die operativen Kennzahlen der
ersten neun Monate 2025/2026 (Geschäftsjahresende: 31.08.2026) bekannt
gegeben. Da sich das Unternehmen derzeit noch in der Explorationsphase
seines Hauptprojekts, dem Bald-Hill-Projekt, befindet und somit noch keine
Umsätze erwirtschaftet, liegt der Fokus auf der Liquiditätsausstattung und
der dar-aus resultierenden Kapitalreichweite.

Die Kapitalreichweite der Gesellschaft hängt insbesondere mit der
Entwicklung des Bald-Hill-Projekts zusammen. Für das in der kanadischen
Provinz New Brunswick gelegene Projekt besteht eine Kaufoption über dessen
vollständigen Erwerb. Diese im Januar 2025 getroffene Vereinbarung sieht
neben einem Bar-Kaufpreis von 2,0 Mio. CAD auch die Ausgabe von 1,1 Mio.
Aktien sowie Explorationsausgaben von rund 5 Mio. CAD vor. Diese müssen in
einem Zeitraum von bis zu vier Jahren nach Abschluss der Vereinbarung
erfolgen. Zum Stichtag 31.05.2026 waren vom Kaufpreis insgesamt 257.500 CAD
entrichtet und 500.000 Aktien emittiert worden. Die Explorationskosten bis
zum Stichtag der 9-Monatszahlen des Geschäftsjahres 2025/2026 belaufen sich
auf insgesamt 6,25 Mio. CAD. Der Großteil der Explorationskosten entfällt
mit 5,42 Mio. CAD auf das laufende Geschäftsjahr 2025/2026. Allein im
dritten Quartal wurde die Entwicklung des Hauptprojekts mit
Explorationsausgaben in Höhe von 2,78 Mio. CAD wesentlich vorangetrieben.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 war der freie
Cashflow (der Liquiditätsabfluss für Explorationen ist im
Investitions-Cashflow enthalten) mit -9,53 Mio. CAD wie erwartet negativ.
Die operativen Aufwendungen sowie die Explorationsaufwendungen wurden durch
eine Reihe von Kapitalmaßnahmen finanziert, die insgesamt einen
Liquiditätszufluss in Höhe von 12,64 Mio. CAD ausgelöst haben. Besonders
erwähnenswert ist die Ende November 2025 erfolgte Kapitalerhöhung, im Rahmen
derer durch die Ausgabe von 21,02 Millionen Aktien ein Nettoemissionserlös
in Höhe von 8,7 Mio. CAD erzielt wurde. Im dritten Quartal 2025/2026 wurden
durch die Aktienemission zur Bedienung von Optionen und Warrants weitere
Mittel in Höhe von 0,66 Mio. CAD erlöst. Zum Stichtag 31.05.2026 verfügte
ATMY über liquide Mittel in Höhe von 4,86 Mio. CAD. Die Gesellschaft hält
weiterhin einen ausreichenden Liquiditätsbestand für gegeben, um die
zusätzlichen Programme zur Ressourcen-schätzung, für die Beantragung der
Baugenehmigung sowie für die Durchführung der technischen Lückenanalyse zu
finanzieren.

Im Januar 2025 hat ATMY eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100 %
des Bald-Hill-Projekts unterzeichnet. Das Projekt entwickelt sich zu einem
der vielversprechendsten Antimon-Explorationsprojekte in Nordamerika. Es
befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick, die eine
bergbaufreundliche Jurisdiktion mit guter Infrastruktur und stabilen
regulatorischen Rahmenbedingungen ist. Seit dem Abschluss der
Optionsvereinbarung wurde ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm
gestartet, das die historische Antimonmineralisierung deutlich bestätigt und
erweitert hat.

Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der veröffentlichte
NI-43-101-konforme Technical Report. Dieser stellt zwar noch keine formale
Mineralressource dar, definiert jedoch ein sogenanntes "Exploration Target".
Auf Basis eines 3D-Blockmodells und der bisherigen Bohrergebnisse wurde ein
potenzielles Antimonvorkommen von 69.994 bis 92.782 Tonnen Antimon bei einem
Gehalt von 3,0 % Sb bzw. 93.325 bis 123.711 Tonnen bei 4,0 % Sb geschätzt.

Zwischen April und Juli 2025 wurden insgesamt 16 Diamantbohrungen mit einer
Gesamtlänge von rund 3.160 Metern durchgeführt. Die Ergebnisse gelten als
äußerst positiv, da in rund 75 % aller Bohrungen hochgradige
Antimonmineralisierung durchschnitten wurde. Die Kampagne bestätigt
insgesamt eine zusammenhängende, antimonführende Zone mit einer Streichlänge
von etwa 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 400 Metern. Sowohl in der
Tiefe als auch entlang des Streichens bleibt die Struktur weiterhin offen,
was auf erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial hindeutet.

Zusätzliche Upside-Potenziale ergeben sich zudem aus neu entdeckten
Zielgebieten außerhalb der bisherigen Hauptzone. Mit "Bald Hill South", der
"Marcus Zone" und der neuen "Central Zone" wurden weitere antimonhaltige
Stibnit-Zonen identifiziert, die bislang kaum exploriert wurden.
Oberflächenarbeiten deuten darauf hin, dass diese Strukturen das
Gesamtpotenzial des Projekts erheblich erweitern könnten. Insgesamt
positioniert sich Bald Hill damit zunehmend als strategisch bedeutendes
Antimonprojekt in einem Markt, der aufgrund geopolitischer Spannungen und
chinesischer Exportbeschränkungen stark an Bedeutung gewonnen hat.

Seit unserem letzten Research Comment hat Antimony Resources den positiven
Newsflow zum Bald-Hill-Projekt mit weiteren hochgradigen Bohrergebnissen
fortgesetzt. Im Mittelpunkt stehen erneut die Ergebnisse aus der Main Zone.
Sie bestätigen die Kontinuität der bekannten Antimonmineralisierung und
verbessern somit die Datenbasis für die geplante Ressourcendefinition.

Die aus einem Peer-Group-Vergleich hergeleitete Projektbewertung (siehe
Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026) behält weiterhin ihre Gültigkeit.
Gegenüber unserer bisherigen Bewertung hat sich der im Rahmen eines
Black-Scholes-Verfahrens ermittelte Wert der ausstehenden Warrants und
Optionen jedoch auf -12,00 Mio. CAD (bisher: -26,08 Mio. CAD) verbessert.
Dies erhöht den von uns ermittelten Gesamtunternehmenswert auf 324,45 Mio.
CAD (bisher: 310,37 Mio. CAD). Aufgrund der deutlich gesteigerten Aktienzahl
von 121,84 Mio. (bisher: 103,32 Mio.) reduziert sich der faire Wert je Aktie
auf 2,66 CAD (1,65 EUR bei 1,00 CAD = 0,62 EUR; Stand: 14.08.2026, 06:38 Uhr
UTC). Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4036775751a10b1e2c350c58b691930c

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 14.08.2026 (8:41 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 14.08.2026 (11:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=47090c2a-97b0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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