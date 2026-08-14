Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

14.08.2026 / 10:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.08.2026
     Kursziel:                  147,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q2-Zahlen 2026: Strategische Transformation im Zeitplan - Starkes
Kerngeschäft, Jahresprognose bestätigt

CEWE hat am 13. August die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal sowie das
erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Ergebnisse verdeutlichen die
konsequente Umsetzung der angekündigten Rendite- und Fokussierungsstrategie:
Das margenstarke Kerngeschäft Fotofinishing verzeichnet ein starkes
organisches Wachstum, während mit dem Verkauf des Kommerziellen
Online-Drucks (KOD) und der angekündigten Übernahme von KODAK MOMENTS Retail
Photo Solutions entscheidende Weichen für das internationale Wachstum
gestellt wurden.

[Tabelle]

Dynamisches Fotofinishing treibt Rekordumsatz: Der fortgeführte
Gruppenumsatz stieg im zweiten Quartal um 6,0% yoy auf den neuen Höchstwert
von 143,9 Mio. EUR (Q2/25: 135,8 Mio. EUR). Haupttreiber war erneut das
Kernsegment Fotofinishing, das um kräftige 7,5% yoy auf 136,8 Mio. EUR
zulegte. Die Gesamtzahl der verarbeiteten Fotos erhöhte sich um 5,2% auf 514
Mio. Stück. Das Aushängeschild CEWE FOTOBUCH verzeichnete im abgelaufenen
Quartal ein Absatzplus von 1,5% auf 1,157 Mio. Exemplare; dank der
anhaltenden Nachfrage nach höherwertigen Veredelungen und Papieren kletterte
der reine FOTOBUCH-Umsatz sogar um 3,1%. Der Bereich Hardware-Einzelhandel
verzeichnete mit 6,9 Mio. EUR (-15,3% yoy) einen bewusst in Kauf genommenen
Erlösrückgang, da CEWE unverändert konsequent auf unrentables
Handelsgeschäft verzichtet.

Ergebnis voll im Rahmen der Saisonalität - Einmalige Transaktionskosten
belasten berichtetes EBIT: Aufgrund der branchenüblichen Fixkostenremanenz
im nachfrageschwächeren Sommerquartal fällt das Q2-EBIT traditionell negativ
aus. Das operative Gruppen-EBIT (vor Sondereffekten) entsprach mit -3,1 Mio.
EUR vollkommen den Erwartungen und lag leicht über dem Vorjahreswert (-3,3
Mio. EUR). Das berichtete EBIT in Höhe von -6,8 Mio. EUR spiegelt planmäßig
M&A-Transaktionskosten in Höhe von 3,7 Mio. EUR wider, die im Rahmen der
vereinbarten Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions angefallen
sind. Im nicht fortgeführten Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck
(KOD), dessen Verkauf per 2. Juli 2026 vollzogen wurde, verblieb das
operative H1-EBIT mit 0,0 Mio. EUR ausgeglichen. CEWE rechnet im Q3/2026
nach erfolgter Entkonsolidierung von KOD mit einem einmaligen
Entkonsolidierungsgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich,
um den wir unsere Schätzungen für den Jahresüberschuss und das resultierence
EPS in 2026 anheben. Gleichzeitig reduzieren wir die Umsatzschätzung für H2
um die nach dem KOD-Verkauf wegfallenden ca. 40 Mio. EUR.

Fokussierungsstrategie schafft Fundament für den globalen Skalierungssprung:
Mit dem erfolgreichen Verkauf des KOD-Geschäfts und dem zeitgleichen Erwerb
von KODAK MOMENTS setzt der Vorstand den Kapital- und Managementfokus sehr
deutlich auf das hochprofitable Fotofinishing. Durch den KODAK MOMENTS-Deal
stößt CEWE im Sofortfoto-Geschäft am Point of Sale (POS) direkt in neue
Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien vor. Das solide Fundament
für diese Expansionsschritte bildet die hervorragende Bilanz: Die
Eigenkapitalquote kletterte per 30. Juni 2026 auf 71,2% (Vorjahr: 66,7%),
bei einem gewohnt starken ROCE von 16,5%.

Fazit: CEWE hat im ersten Halbjahr 2026 operativ überzeugt und die
strategische Transformation hin zu einem fokussierten, globalen Markt- und
Technologieführer im Fotofinishing entschieden beschleunigt. Die Bestätigung
der Jahresprognose 2026 (Umsatz: 780 bis 810 Mio. EUR; EBIT: 85 bis 91 Mio.
EUR) unterstreicht das hohe Maß an Vertrauen in die eigene operative Stärke
im Hinblick auf das gewinnentscheidende vierte Quartal. Wir sehen das
Unternehmen für das kommende Weihnachtsgeschäft sowie die anstehende
Integration von KODAK MOMENTS hervorragend aufgestellt und bestätigen unsere
Kaufen-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 147,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2c410e8b1a39e40f1c203162e9a3bc48

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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