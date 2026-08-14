Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

14.08.2026 / 09:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.08.2026
     Kursziel:                  5,50 EUR (zuvor 7,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach, Mustafa Hidir

Preview Q2: Operative Stabilisierung trotz anhaltender Schwäche im
Automotive-Geschäft

EDAG wird am 26.08. den Halbjahresbericht vorlegen. Die Zahlen dürften
weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld im Automotive-Geschäft
geprägt sein, wenngleich wir in Q2 eine verbesserte Dynamik im Vergleich zum
Auftaktquartal erwarten.

[Tabelle]

Verbesserte Umsatzdynamik bei schwachem Automotive-Markt: Für Q2 erwarten
wir einen Umsatz von 163,0 Mio. EUR, entsprechend einem Rückgang von 6,4%
yoy. Damit sollte sich die Top-Line-Entwicklung gegenüber Q1 (-10,8% yoy)
deutlich verbessern, obwohl das zweite Quartal aufgrund der geringeren
Anzahl an Arbeitstagen saisonal weniger Umsatzpotenzial bietet.
Hauptbelastungsfaktor bleibt das Automotive-Geschäft, in dem die weiterhin
sehr zurückhaltenden Investitionsentscheidungen der OEMs und eine geringe
Auslastung die Entwicklung bremsen dürften. Zudem hat die Verlagerung von
Arbeitsstunden in die globalen Low-Cost-Standorte ebenfalls einen negativen
Effekt auf den Umsatz. Gleichzeitig dürfte das Defence-Geschäft seinen
dynamischen Wachstumskurs fortsetzen und zunehmend zur Stabilisierung der
Konzernumsätze beitragen.

Sondereffekte der Kapitalerhöhung dürften Ergebnis im zweiten Quartal
belasten: Beim EBIT rechnen wir mit einem leicht negativen Ergebnis von -2,0
Mio. EUR (EBIT-Marge: -1,2%, +4,1PP yoy) nach -9,2 Mio. EUR im
Vorjahresquartal. Operativ dürfte sich die Profitabilität aufgrund der
bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen grundsätzlich weiter
verbessern. Belastend wirken jedoch im Vergleich zum profitablen Q1
voraussichtlich einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der im zweiten
Quartal durchgeführten Kapitalerhöhung, insbesondere für Rechts-, Beratungs-
und Transaktionskosten.

Kapitalmaßnahmen stärken finanziellen Spielraum: Mit der im Juni
abgeschlossenen Barkapitalerhöhung sowie dem von ATON gewährten
Pflichtwandeldarlehen hat EDAG insgesamt 75 Mio. EUR an zusätzlicher
Liquidität bzw. Finanzierungsmitteln erhalten (siehe Comment vom 11. Juni
2026). Die Aktienzahl steigt damit von ursprünglich 25,0 Mio. auf
perspektivisch 43,75 Mio. Stücke, wodurch der Anteil von ATON auf über 85%
steigt. Trotz der damit verbundenen Verwässerung der Minderheitsaktionäre
werten wir die Transaktion aufgrund des deutlich gestärkten finanziellen
Spielraums positiv.

Fazit: Die Q2-Zahlen dürften weiterhin ein gemischtes Bild zeigen. Einer
weiterhin negativen, aber sequenziell verbesserten Entwicklung im
Automotive-Geschäft dürften das anhaltend hohe Wachstum im Defence-Bereich
gegenüberstehen. Wir reduzieren unsere Prognosen insbesondere für die Top
Line aufgrund des anhaltend schwachen Umfelds leicht und berücksichtigen die
erhöhte Liquiditiät sowie die pro forma-Aktienanzahl von 43,75 Mio. Stück
infolge der zu wandelnden Pflichtwandelanleihe. Die erfolgreiche
Kapitalmaßnahme reduziert gleichzeitig den finanziellen Druck und schafft
zusätzlichen Spielraum für die strategische Transformation. Wir bestätigen
daher unsere Kaufempfehlung bei einem angepassten Kursziel von 5,50 EUR
(zuvor: 7,50 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1ed406e48839081a377a76f329e604e8

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=3325e27f-97ae-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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