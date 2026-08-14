Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

14.08.2026 / 13:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.08.2026
     Kursziel:                  27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Starker Jahresauftakt über den Erwartungen

Fabasoft hat das Zahlenwerk für das erste Quartal vorgelegt und unsere
Erwartungen auf der Umsatz- und Ergebnisseite übertroffen.

[Tabelle]

Wachstum von allen Umsatzkomponenten getragen: Fabasoft ist mit einem
deutlichen Umsatzwachstum von 19,7% yoy in das neue Geschäftsjahr gestartet.
Dabei profitierte der Konzern insbesondere von der bestehenden Basis
wiederkehrender Umsätze, die im Q1 um 3,5% qoq auf 15,2 Mio. EUR gesteigert
werden konnte. Darüber hinaus entwickelte sich das Einmalgeschäft
außergewöhnlich stark. Die Lizenzerlöse beliefen sich auf 0,7 Mio. EUR und
erreichten damit bereits das Niveau des gesamten Geschäftsjahres 2025/26.
Auch die Professional Services entwickelten sich mit einem Umsatzanstieg von
15,5% yoy auf 9,5 Mio. EUR, getrieben durch starkes Neukundengeschäft mit
einhergehenden kundenindividuellen Entwicklungen, dynamisch.

Fortschritt bei KI-Lösungen sichtbar: Auch produktseitig dürfte Fabasoft im
Jahresverlauf weitere Impulse setzen. So soll Mindbreeze AI nun als
wegweisendes Projekt in den Bundes-ELAK integriert werden. Zudem ist für Q4
2026/27 der Roll-out von Fabi für sämtliche Nutzer der Fabasphere geplant.
Der KI-Assistent ermöglicht Interaktionen in natürlicher Sprache und kann
u.a. Verträge auf Compliance-Vorgaben prüfen, Akten und Tickets anlegen
sowie Workflows starten. Fabi wird bereits intern sowie bei ausgewählten
Kunden eingesetzt, mit denen zudem neue Funktionen gemeinsam entwickelt
werden. Aus unserer Sicht stellt Fabi damit eine nutzerfreundliche
Interaktionsmöglichkeit mit der Fabasphere dar und dürfte zugleich das
Umsatzpotenzial je Kunde erhöhen, da die Mindbreeze AI u.E. volumenbasiert
anhand der Aufrufe und der Anzahl der indizierten Objekte bepreist wird

Hohe Profitabilität schafft Spielraum für anstehende Investitionen: Das EBIT
konnte auf 5,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden (Vj.: 2,4 Mio. EUR). Die
EBIT-Marge fiel mit 20,9% (Vj.: 11,4%) außergewöhnlich hoch aus, was vom
Vorstand auch im Earnings Call betont wurde. Durch das überraschend gute
Auftragsumfeld bei einem gleichzeitig herausfordernden Rekrutierungsumfeld
lag die Mitarbeiterzahl unter dem Niveau, das für den erzielten Umsatz als
angemessen erachtet wird. Die Auslastungsquote im Professional
Services-Geschäft lag somit deutlich oberhalb des Zielwerts. Gleichzeitig
soll die Entwicklungsgeschwindigkeit weiter beschleunigt werden, wofür die
F&E-Quote perspektivisch auf rund 33% (FY2025/26: 29,4%) gesteigert werden
soll. Die Mitarbeiterzahl soll hierfür über die kommenden Quartale um rund
10% auf 550 (30.06.2026: 499) erhöht werden. Im weiteren Jahresverlauf ist
zudem sowohl mit höheren Marketingkosten als auch Aufwendungen für die
interne S/4HANA-Umstellung zu rechnen, die beide insbesondere in Q2 und Q3
anfallen dürften.

Attraktive Bewertung: Nach nun zwei Quartalen mit zweistelligen
Wachstumsraten erwarten wir, dass Fabasoft im Geschäftsjahr 2026/27 auch auf
Jahressicht wieder ein höheres Umsatzwachstum erzielen wird. Mit einem
EV/EBIT von 9,5x (2026/27e) preist der Markt u.E. derzeit jedoch lediglich
ein marginales bzw. wenig profitables Umsatzwachstum ein. Zudem wird die
Aktie mit einem erheblichen Discount zur Peergroup gehandelt (2026e: 15,7x),
was u.E. fundamental nicht gerechtfertigt ist.

Fazit: Fabasoft ist überzeugend in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wir
bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 27,00
EUR (zuvor: 26,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=490daac0f1924b2cd0c82ac7674f77d4

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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