Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG 14.08.2026 / 13:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG Unternehmen: Fabasoft AG ISIN: AT0000785407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2026 Kursziel: 27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Starker Jahresauftakt über den Erwartungen Fabasoft hat das Zahlenwerk für das erste Quartal vorgelegt und unsere Erwartungen auf der Umsatz- und Ergebnisseite übertroffen. [Tabelle] Wachstum von allen Umsatzkomponenten getragen: Fabasoft ist mit einem deutlichen Umsatzwachstum von 19,7% yoy in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte der Konzern insbesondere von der bestehenden Basis wiederkehrender Umsätze, die im Q1 um 3,5% qoq auf 15,2 Mio. EUR gesteigert werden konnte. Darüber hinaus entwickelte sich das Einmalgeschäft außergewöhnlich stark. Die Lizenzerlöse beliefen sich auf 0,7 Mio. EUR und erreichten damit bereits das Niveau des gesamten Geschäftsjahres 2025/26. Auch die Professional Services entwickelten sich mit einem Umsatzanstieg von 15,5% yoy auf 9,5 Mio. EUR, getrieben durch starkes Neukundengeschäft mit einhergehenden kundenindividuellen Entwicklungen, dynamisch. Fortschritt bei KI-Lösungen sichtbar: Auch produktseitig dürfte Fabasoft im Jahresverlauf weitere Impulse setzen. So soll Mindbreeze AI nun als wegweisendes Projekt in den Bundes-ELAK integriert werden. Zudem ist für Q4 2026/27 der Roll-out von Fabi für sämtliche Nutzer der Fabasphere geplant. Der KI-Assistent ermöglicht Interaktionen in natürlicher Sprache und kann u.a. Verträge auf Compliance-Vorgaben prüfen, Akten und Tickets anlegen sowie Workflows starten. Fabi wird bereits intern sowie bei ausgewählten Kunden eingesetzt, mit denen zudem neue Funktionen gemeinsam entwickelt werden. Aus unserer Sicht stellt Fabi damit eine nutzerfreundliche Interaktionsmöglichkeit mit der Fabasphere dar und dürfte zugleich das Umsatzpotenzial je Kunde erhöhen, da die Mindbreeze AI u.E. volumenbasiert anhand der Aufrufe und der Anzahl der indizierten Objekte bepreist wird Hohe Profitabilität schafft Spielraum für anstehende Investitionen: Das EBIT konnte auf 5,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden (Vj.: 2,4 Mio. EUR). Die EBIT-Marge fiel mit 20,9% (Vj.: 11,4%) außergewöhnlich hoch aus, was vom Vorstand auch im Earnings Call betont wurde. Durch das überraschend gute Auftragsumfeld bei einem gleichzeitig herausfordernden Rekrutierungsumfeld lag die Mitarbeiterzahl unter dem Niveau, das für den erzielten Umsatz als angemessen erachtet wird. Die Auslastungsquote im Professional Services-Geschäft lag somit deutlich oberhalb des Zielwerts. Gleichzeitig soll die Entwicklungsgeschwindigkeit weiter beschleunigt werden, wofür die F&E-Quote perspektivisch auf rund 33% (FY2025/26: 29,4%) gesteigert werden soll. Die Mitarbeiterzahl soll hierfür über die kommenden Quartale um rund 10% auf 550 (30.06.2026: 499) erhöht werden. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem sowohl mit höheren Marketingkosten als auch Aufwendungen für die interne S/4HANA-Umstellung zu rechnen, die beide insbesondere in Q2 und Q3 anfallen dürften. Attraktive Bewertung: Nach nun zwei Quartalen mit zweistelligen Wachstumsraten erwarten wir, dass Fabasoft im Geschäftsjahr 2026/27 auch auf Jahressicht wieder ein höheres Umsatzwachstum erzielen wird. Mit einem EV/EBIT von 9,5x (2026/27e) preist der Markt u.E. derzeit jedoch lediglich ein marginales bzw. wenig profitables Umsatzwachstum ein. Zudem wird die Aktie mit einem erheblichen Discount zur Peergroup gehandelt (2026e: 15,7x), was u.E. fundamental nicht gerechtfertigt ist. Fazit: Fabasoft ist überzeugend in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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