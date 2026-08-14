Porsche nach dem Absturz: Ist jetzt die große Einstiegschance da?





Porsche steht an der Börse an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach Jahren außergewöhnlich hoher Margen haben die schwache Nachfrage in China, hohe Kosten, US-Zölle und Probleme bei der Elektrostrategie den Sportwagenhersteller massiv unter Druck gesetzt. 2025 brach die operative Umsatzrendite auf nur noch 1,1 Prozent ein, die Aktie verlor deutlich an Wert. Doch inzwischen gibt es erste Hoffnungsschimmer: Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Michael Leiters wird Porsche mit der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ grundlegend neu ausgerichtet. Statt maximalem Absatz setzt das Unternehmen auf „Value over Volume“, baut Kosten und Stellen ab, vereinfacht Strukturen und hält gleichzeitig länger an Verbrennern und Hybridmodellen fest. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die operative Umsatzrendite bereits wieder auf 7,8 Prozent – obwohl deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Hat Porsche den Tiefpunkt damit bereits hinter sich?





Für Anleger wird die Geschichte zusätzlich spannend, weil es gleich zwei Porsche-Aktien gibt. Mit der Porsche AG investiert man direkt in die operative Zukunft des Sportwagenherstellers und damit in die Frage, ob Porsche wieder zu seinen früheren Premium-Margen zurückkehren kann. Die Porsche Automobil Holding SE ist dagegen eine Beteiligungsgesellschaft der Familien Porsche und Piëch und hängt vor allem von der Entwicklung ihrer großen Beteiligungen an Volkswagen und Porsche AG ab. Gleichzeitig wird die Holding mit einem deutlichen Abschlag auf den rechnerischen Wert ihrer Beteiligungen gehandelt. Damit könnten sich gleich zwei unterschiedliche Comeback-Storys ergeben: eine operative Wende bei Porsche AG und eine mögliche Neubewertung der Porsche SE. Ist der massive Kursrückgang inzwischen eine Einstiegschance – oder sind die strukturellen Probleme noch längst nicht gelöst? Genau dieser Frage gehen wir im Video nach und zeigen außerdem, welche Marken im Chart jetzt entscheidend werden.













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