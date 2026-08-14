Pressestimme: 'Neue Presse' zu Höcke/Wagenknecht/Thüringen

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Höcke/Wagenknecht/Thüringen:

"Bei aller Kritik an der Brandmauer hat sich die Ex-Linken-Frontfrau zumindest früher auch an Höcke abgearbeitet. Höcke weiß auch, dass die Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf miserabel auf die Parteigründerin zu sprechen ist und sie nicht wählen würde - erst recht nicht mit Unterstützung der AfD, mit der Wolf nichts zu tun haben möchte."/DP/jha