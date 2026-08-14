SANDISK - Korrektur ausgestanden!

Nach der phänomenalen Rally im bisherigen Jahresverlauf durchlebte die SanDisk-Aktie von Ende Juni bis Ende Juli eine harte Preiskorrektur. Von 2.350 USD fiel der Chiptitel auf unter 1.000 USD zurück – damit dürfte die vorangegangene Übertreibung abgebaut worden sein. Zumindest die charttechnische Situation legt diesen Schluss nahe. Zunächst hat das Papier auf Basis des 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit November 2025 (1.010 USD) die Kurve bekommen. Darüber hinaus trägt die beschriebene Korrektur die Charakterzüge einer klassischen Flaggenkonsolidierung (siehe Chart). Der Ausbruch aus diesem trendbestätigenden Kursmuster (obere Begrenzung akt. bei 1.261 USD) sorgt jetzt für ein erneutes prozyklisches Einstiegssignal, zumal der trendfolgende MACD seine Signallinie gerade von unten nach oben geschnitten hat. Ein Anstieg über das Hoch von Anfang August (1.447 USD) setzt in diesem Kontext ein zusätzliches Ausrufezeichen. Während die diskutierte Flagge perspektivisch durchaus die 2.000er-Marke wieder in den Fokus rückt, können Anlegerinnen und Anleger Neuengagements – je nach Risikoneigung – auf Basis der oberen Flaggenbegrenzung oder aber des jüngsten Bewegungstiefs bei 998 USD absichern.

SANDISK (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SANDISK

Quelle: LSEG, tradesignal²

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