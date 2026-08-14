SFC Energy blickt optimistisch auf 2026 - Ukraine-Großauftrag gibt Schub

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der weiterhin hohen Nachfrage und der guten Auftragslage können wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreite präzisieren", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Freitag laut Mitteilung. Entsprechend sieht SFC den Umsatz nun bei 166 bis 175 Millionen Euro (bisher: 163 bis 175 Mio). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 31,5 bis 34 Millionen Euro liegen.

Im ersten Halbjahr profitierte SFC unter anderem von einem im Mai gewonnenen Großauftrags zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine, für den bereits Teilauslieferungen stattfanden. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 82,4 Millionen Euro. Davon blieb mit 18,4 Millionen Euro mehr als doppelt so viel operativer Gewinn, wie ein Jahr zuvor. Unterm Strich sprang der Gewinn von rund einer viertel Million auf 7,3 Millionen Euro.