TAGESVORSCHAU: Termine am 17. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. August

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26 04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26 06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig) 10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26 14:30 USA: Empire State Index 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen

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