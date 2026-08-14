Unitree vor Börsendebüt mehr als 8000-fach überzeichnet

(Reuters) - Dem chinesischen Roboter-Hersteller Unitree steht ein fulminantes Börsendebüt bevor. Die Begeisterung für das Unternehmen – dessen humanoide Roboter durch ihre Fähigkeiten im Laufen, Tanzen und bei Kampfsportvorführungen weltweit für Aufsehen gesorgt haben – ist so groß, dass das Aktienangebot von Privatanlegern mehr ‌als 8000-fach überzeichnet wurde. Dies ist ein Rekord für den Tech-Markt STAR in Schanghai.

Kurse auf außerbörslichen Handelsplattformen deuten auf eine Verdreifachung des Ausgabepreises hin, die ⁠Notierungen von ⁠Derivaten auf Krypto-Börsen signalisieren sogar eine Vervierfachung. Chinesischen Medienberichten zufolge bieten Händler einen Aufschlag von 170 Prozent auf den Ausgabepreis von 150,8 Yuan. Der genaue Handelstermin soll im Laufe des Freitags bekannt gegeben werden.

Unitree gilt als Chinas profiliertester Hersteller von humanoiden Robotern und konkurriert mit Firmen wie Boston Dynamics und Tesla. ‌Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der gemessen ‌am Absatz weltweit größte Anbieter und im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bereits profitabel. "Unitree kommt mit etwas an die Börse, das vielen humanoiden Firmen fehlt: Größe kombiniert mit Gewinn", ⁠resümiert Analyst Jack Pearson von RoboStrategy.

Zudem beflügele die wahrgenommene staatliche Unterstützung die ‌Fantasie der Anleger. Firmengründer Wang Xingxing nahm ⁠an einem von Präsident Xi Jinping ausgerichteten Gipfeltreffen mit Tech-Führungskräften teil. Zudem wird das Unternehmen von einflussreichen Konzernen wie Tencent und Alibaba unterstützt.

Die Erwartungen werden zudem durch das geringe Angebotsvolumen angeheizt. Unitree sammelte mit ‌dem Verkauf von nur zehn Prozent seiner ⁠Anteile umgerechnet 905 Millionen Dollar ein. ⁠Dies schürt die Erwartung, dass viele leer ausgegangene Investoren nach dem Börsenstart zugreifen werden.

Einige Beobachter warnen jedoch davor, dass Anleger die fundamentalen Risiken ausblenden könnten. So sei der Wettbewerb hoch, es gebe nur wenige ausgereifte Anwendungen für die Roboter und es drohe ein Verkaufsverbot auf dem US-Markt. "Es ist fraglich, ob das langfristige Versprechen des Robotersektors den aktuellen Preis rechtfertigt", kommentierte Jeff Mei vom Krypto-Handelsplatz BTSE.